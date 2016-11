Saara Aalto jatkaa X Factorin kärkiviisikkoon

Suomalainen Saara Aalto pääsi sunnuntaina jatkoon Britannian X Factor -laulukilpailussa.

Ennen tuloksen ratkeamista Aalto kirjoitti Twitterissä, että illan tulos jännitti häntä.

”Olen aika hermostunut tämän illan vuoksi, mutta teidän kauniit sananne tekevät kaikesta helpompaa”, Aalto kirjoitti englanniksi.

