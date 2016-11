Pasi Myllymäki ja Mika Taanila Pohjoismaiden paviljonkiin Venetsian biennaalissa ensi keväänä

Kaksi suomalaista taiteilijaa – Pasi Myllymäk i ja Mika Taanila – on valittu Pohjoismaiden paviljonkiin Venetsian biennaalissa. Järjestyksessään 57. kansainvälistä taidetta esittelevä Venetsian biennaali avautuu ensi vuonna toukokuun puolivälissä. Sen teemana on Viva Arte Viva. Tarkoitus on tuoda esiin taiteilijat ja heidän teoksensa.

Biennaalin kuraattorin Christine Macelin mukaan tällä kertaa taiteilijan työskentelyä ei haluta peilata vasten jotakin suurta teemaa.

Tänä vuonna Pohjoismaiden paviljongin valinnoista vastaa Oslon taidemuseon johtaja Mats Stjernstedt. Esillä on kuusi pohjoismaista taiteilijaa, jotka edustavat eri sukupolvia ja erilaista suhdetta pohjoismaisuuteen. Pohjoismaihin liitettyjä stereotypioita välttelevän näyttelyn nimi on Mirrored. Maantieteellisesti heijastumat näyttäytyvät paikattomina paikkoina, dislokaation lokaationa.

Pasi ’Sleeping’ Myllymäen ja Mika Taanilan lisäksi näyttelyyn osallistuvat nykyään Berliinissä asuva ruotsalaistaiteilija Nina Canell, oslolainen Siri Aurdal, ruotsalainen Charlotte Johannesson, Berliinissä työskentelevä amerikanpalestiinalainen Jumana Manna, joka on vaikuttanut erityisesti Norjassa mutta myös Ruotsissa ja Tanskassa.