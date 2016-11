”Tekstin syvyys pyörrytti” – suomalaistaiteilijat valitsivat 10 vuotta sitten kuolleen Juicen tuotannosta sen kappaleen, jota eniten rakastavat

Muusikko, runoilija ja kirjailija Juice Leskisen kuolemasta on torstaina kulunut tasan kymmenen vuotta. Helsingin Sanomien Nyt-liite julkaisi kuoleman jälkeen tuoreeltaan jutun, jossa suomalaistaiteilijat valitsivat omaan elämäänsä eniten vaikuttaneen kappaleen tämän tuotannosta.

Kuten usein, heidänkin kohdallaan tärkeimmät kappaleet vaikuttavat löytyvän jostain oman elämän herkkiin ikävaiheisiin.

Niin Ismo Alanko, Paula Vesala, Jippu, Tommi Liimatta kuin Kalle Aholakin kertoivat kymmenen vuotta sitten rakkaimman laulun löytyneen jo lapsuusvuosina.

Tuure Kilpeläisen kappale löytyi murrosikäisenä, Mika Kaurismäen hänen opiskellessaan ulkomailla, Heikki Salon ja Maarit Hurmarinnan mielilaulu löytyi heidän jo tehdessään uraa muusikkona.

Yhtä viehätti Leskisen anarkistisuus, toista riimittelytaito. Muita suurimmaksi kappaleen saattoi nostaa myös yksi ainoa sydämeen osunut rivi.

Jutun lopussa voit osallistua HS:n äänestykseen Juicen parhaasta kappaleesta. Voit myös kertoa itsellesi tärkeästä laulusta.

Näin Leskisen taiteilijakollegat siis kuvailivat mielikappaleitaan lähes päivälleen kymmenen vuotta sitten.

Jeesus pelastaa (1973)

Kappale: Heti ensimmäisellä levyllään Juice osoitti taipumuksensa kristinuskon kritisoimiseen.

Sitaatti: Ja Jeesus-rokkilevyt pannaan Jeesus-levariin / ja Jeesus-kalu peitellään me Jeesus-kondomiin! / Ja monet synnit muut saamme anteeksi nimeen Jeesuksen!

HS

Ismo Alanko kertoo: "Kun sain kaverilta lainaksi Juicen ensimmäisen levyn, tajusin heti, että tätä pitää kuunnella salassa vanhemmilta. Se oli sitä aikaa, kun aloin pohtia elämän suuria kysymyksiä vakavasti, ja Jeesus pelastaa teki erityisen suuren vaikutuksen. Siinä vetosi se anarkistinen suhtautuminen kristinuskon lieveilmiöihin. Biisin kliimaksi on ehdottomasti siinä kohdassa, kun Jeesus-kalu työnnetään kondomiin."

Per Vers, runoilija (1974)

Kappale: Tummasävyinen roadmovie-kappale, jossa kertoja pohtii elämäänsä valtatiellä Loimaan. Bensa loppuu, ahdistaa...

Sitaatti: Mä seuraan suuntaa kirkkaan johtotähden / ja pyörät pyörii, päivät vierähtää. / Ei tärkeää se ole miksi lähden / on tärkeää vain se, mä miksen jää...

Mika Kaurismäki kertoo: "Kuuntelin biisiä nuorena lukemattomia kertoja Hohenzollernstrasse 133:ssa, kun opiskelin elokuvaa Münchenissä. Tekstiin kiteytyy paljon itselleni tärkeitä teemoja, ja se inspiroi minua kehitellessäni Arvottomat-elokuvani ideaa. Elokuvasta tehtiin lopulta jopa uusi versio, että kappale saatiin siihen mukaan. Per Vers, runoilija on klassikko syntyessään."

Syksyn sävel (1975)

Kappale: Kenties eniten leirinuotioilla soitettu suomalaiskappale. Syntyi Lontoossa Leskisen erottua tyttöystävästään.

Sitaatti: Katu täyttyy askelista / elämä on kuolemista.

Heikki Salo kertoo: " Elämä on kuolemista on mulle se kaikkein tärkein lause. Mä olen miettinyt sitä 80-luvulta lähtien, ja ollut siitä eri mieltä: elämä on elämää, kuolema kuolemaa. Tein kerran musiikillisen vastalauseenkin: Runoilija-biisissäni päähenkilö kuuntelee radiosta Juicea ja julistaa, ettei ole syntynyt kuolemaan. Kun WTC-tornit romahtivat mä tosin jouduin muuttamaan mieltäni. Niille Al Qaida -lentäjille elämä tuntui todella olevan kuolemista. Yhä lause on mulle nuolukivi, jota mä kierrän ja suhteutan siihen omaa elämääni. Nyt mä olen siitä taas eri mieltä."

Sitaatti: Kun tulen kiinni sinuun / jumalatkin uskoo minuun / vaikka itse aina usko en.

Jippu kertoo: "Mun isosiskolla oli karaokefirma, kun olin pieni. Minäkin notkuin lapsena niissä baareissa. Ensimmäinen mun laulama karaokebiisi oli Syksyn sävel. Opin lukemaan, kun opettelin niitä sanoja karaokeruudulta jurriset ihmiset ympärillä."

"Joskus olen itsekin kokenut rakastumisen niin voimakkaana, että tuntuu kuin jumalatkin uskoisi siihen tunteeseen. Se on käsittämättömän voimakas lause, ja Syksyn sävel mun evankeliumini."

"Viime viikolla päätin lopulta esittää sen keikalla. Lauloin sen kahdentoista jälkeen yöllä ja melkein itkin. Seuraavana päivänä tuli tekstiviesti: Juice on kuollut."

Viidestoista yö (1980)

Kappale: Se toinen Juicen kappale, jota hänen ei tarvinnut keikalla esittää. Yleisö lauloi sen hänen puolestaan.

Sitaatti: Silmissäni orpo katse lapsen eksyneen / rakkautesi jäljet vihloo rintaa.

Maarit Hurmerinta kertoo: "Olen aina pitänyt tätä hyvänä lauluna, mutta pitkään se ei merkinnyt minulle sen enempää. Sitten minua pyydettiin esittämään se yhdelle levylle, ja jouduin todella menemään tekstiin sisään. Tekstin syvyys pyörrytti, ja jo se alku silmissäni orpo katse lapsen eksyneen riisui aseista täydellisesti. Mietin, että miten mies voi kirjoittaa niin herkästi ja rakkaudella."

Ilomantsi (1981)

Kappale: Euroviisukarsintoihin tehty huumorilaulu on yksi kymmenistä paikkakunta-aiheisista kappaleista. Yhteiskuntakritiikkiä lempeimmillään.

Sitaatti: Helikopterilla tuli kuolemaa / voi hillasuota tuskan nuolemaa. / Puupäät, puupäät metsähallinnon / tappaa vesakon niin kuin nuorison.

Kalle Ahola kertoo: "Kuulin tämän pikkuskloddina landella, ja aloin heti hyppiä ylösalas sen tahdissa. Se oli niin suoraa toimintaa. Jo biisin alku, jossa helikopterilla tuli kuolemaa, oli niin kiehtovasti ilmaistu, että piti vanhemmilta heti kysyä mistä siinä on kysymys. 90-luvulla frendin pikkusisko puolestaan kuunteli Juicen Daisarit-biisiä. Se kysyi multa, että mitkä ne on ne daisarit?"

Bluesia Pieksämäen asemalla (1983)

Kappale:16-minuuttinen suurteos, jossa asemalle jämähtänyt kertoja luo kokonaisen maailman ihan vain mielessään. Kappaleella vierailee kymmeniä huippu-muusikkoja.

Sitaatti: Hetkinen! Sitten tarvitsen pianon / sen kuvittelen: se tässä pian on. / Siirrypä jammailuus / ja soita Pieksämäen asemalla blues.

Tommi Liimatta kertoo: "10-vuotiaana kuulin Bluesia Pieksämäen asemalla ensi kerran. Siinä on riimipari: pianon / pian on, joka oli jotenkin aivoja poimuttavaa. Kappaleen tarina myös kertoo hienosti, milloin mikäkin soitin tulee mukaan. Se auttoi pikkupojan harjaantumatonta korvaa. Biisi toimi mulle sekä sanoittamisen että säveltämisen oppikirjana. Kerran Aulabaarissa juteltiin Juicen kanssa sen parhaista teoksista. Toivottavasti muistin kehua tätäkin."

Musta aurinko nousee (1985)

Kappale: Leskisen rakkauslauluissa teemana on usein myös uhka maailman tuhoutumisesta. Niin tässäkin.

Sitaatti: Ja sinä hymyilet ja katsot noin / viet minut aamuun uuteen / kuin kevään ensimmäiseen sateeseen. / Sinun sieluusi kiinni päästä voin / viet meidät tulevaisuuteen. / Ja jonakin aamuna ennen sarastusta / huomaat että musta / aurinko nousee.

Tuure Kilpeläinen kertoo: "Biisistä tulee mieleen Kouvolan rautatieaseman kahvila, jossa me 16-vuotiaina istuttiin. Jukeboksi soitti sitä aina. Nytkin muistan sen kahvin hajun, jota oli juotu kolme tuntia. Siellä istui myös vaalea tyttö, johon olin rakastunut. Kun se kerran potkasi mun jalkaa pöydän alta, mietin pitkään, oliko se tarkoituksellista. Lopulta sain kun sainkin sen tytön itselleni ja alkoi elämän ensimmäinen seurustelusuhde. Se kesti hetken. Sitten se lähti jonnekin aupairiksi ja mä jäin kahvilaan kuuntelemaan Juicea jätkien kanssa."

Pyhä toimitus (1985)

Kappale: Suomen rockhistorian kauneimpia kappaleita. Leskistä parhaimmillaan.

Sitaatti: Maailman kyliin / mä väsyin, ota syliin. / Sun kätes otsaani viilentää. / Sano jotain / näin katveessa sotain / niin pääsen lähemmäksi elämää.

Paula Vesala kertoo: "Kun kuulin sen ensimmäisen kerran lapsena, mulle tuli olo, että nyt ollaan jonkun sotaelokuvan loppukohtauksessa. Siinä on mieletön määrä koskettavia kohtia. Mun kaveri laittaa tämän soimaan vieläkin kaikilla jatkoilla. Juice keksi ensimmäisenä hyvät riimit, ja muut käytti niitä samoja myöhemmin. Maailman kyliin / mä väsyin, ota syliin on sellainen. Sekin riimi vaan odotti ottajaansa."

Nyt voit äänestää mielestäsi parasta Juice Leskisen kappaletta. Mukaan on otettu satojen kappaleiden joukosta kolmekymmentä ehdokasta. Jos et ole niihin tyytyväinen, voit kertoa omasta mielikappaleestasi lopussa.