Uudet elokuvat kertovat pakkokyydityksistä Latviasta ja Virosta

Riika

Juuri ensi-iltaan tullut latvialainen elokuva, yhteistuotanto suomalaisten kanssa, kertoo vuoden 1941 kyydityksistä Siperiaan. Samanlainen mustavalkoinen kokoillan näytelmäelokuva samasta aiheesta valmistui kaksi vuotta sitten Virossa.

Molemmat tositapahtumiin perustuvat filmit ovat ennen kaikkea naisten ja lasten elokuvia, kertomuksia heidän kärsimyksistään ja sisustaan. Miehethän eivät selviytyneet hengissä kertoakseen kokemuksistaan.

Latvialaisen Viesturs Kairišsin Melānijas hronika tulee Suomessa teattereihin joulukuun lopussa nimellä Melanijan tie.

Enemmittä esittelyittä katsoja heitetään keskelle öistä pidätyskohtausta nuoren äidin, Melānijan kotona. Seuraa viikkoja kestänyt matka lapsen kanssa härkävaunussa ja päätyminen Siperian Tjuhtetin pusikkoon kesäleningissä ja kaupunkikengissä.

Pikkulapset kuolevat ensimmäisinä, jotkut naiset tekevät itsemurhan. Naiset tappelevat sikojen kanssa maahan jääneistä perunoista, jotkut syövät myrkyllisiä juuria, toiset myyvät itseään leipäpalasta paikallisille miehille...

Kun yhtä naista viedään ruumiina leiristä, pikkutyttö huutaa selvällä suomen kielellä: ”Äiti, mihin sinä menet?” Tällaista kohtausta ei ole Melānija Vanagan muistelmakirjassa Veļupes krastā 1941–1957 (englanniksi Suddenly, a Criminal).

”Otin kohtauksen mukaan, koska kyydittyjen joukossa oli paljon suomalaisiakin, etenkin Leningradin alueelta ja Karjalasta”, kertoo ohjaaja Kairišs.

Vanaga sai seikkaperäiset muistelmansa julki vasta Latvian itsenäistyttyä 1991, jolloin hän oli jo 86-vuotias.

Joissakin muistelmissa Siperian venäläiset ovat avuliaita ja ystävällisiä; Vanagan mukaan he olivat hyviä vain lapsille. Elokuva antaa heistä tylyn kuvan. Kyydittyjä he pitävät ”fasisteina”. Melānijan hengen pelastanut lääkäri on poikkeus.

Siperialainen kylä rakennettiin Itä-Latviaan. Muut kohtaukset kuvattiin Kolin kansallispuistossa 2015. Karjalainen maisema esiintyy taigana varsin vakuuttavasti: pakenemisen toivottomuus käy selväksi, vaikkei piikkilankaa olekaan ympärillä. Nietokset vain saisivat olla isompia.

Elokuvan lähes huomaamaton musiikki tai äänitehoste luo painajaismaista tunnelmaa. Kuvaus ja näyttelijäntyö ovat maininnan arvoisia.

Melānijan roolissa on sveitsiläinen Sabine Timoteo, joka selviytyy hyvin latvian- ja venäjänkielisistä repliikeistä.

Kairišs tunnetaan ooppera- ja teatteriohjaajana. Välillä paketti ei pysy ihan kasassa: kun pohjana on 450-sivuinen kirja ja 16 vuoden ajanjakso eikä kertojaääntä ole, voi katsoa joutua kysymään missä mennään.

Kuitenkin: tämä on ehkä ensimmäinen historiaa käsittelevä latvialaiselokuva, jota voi suositella ulkomaalaisille. Se on todenmukainen, vaikuttava ja kyllin selkeä.

Eräs arvostelija kirjoitti, että ”kaksi tuntia kauheuksia” on liikaa. Toisaalta kuulin vanhan teatterikriitikon sanovan: ”Tämä oli kuin lomakotimatka verrattuna siihen, mitä itse koin Siperiassa neljän sisarukseni kanssa.”

Kairišsin mukaan elokuva on muistutus kaikille, ”sillä on selvää, ettei toinen maailmansota ole meidän osaltamme oikeastaan päättynyt. Erityisen tärkeäksi se on käynyt Ukrainan sodan aikana”.

Kontakti latvialaiseen Mistrus Mediaan syntyi Berliinin filmifestivaalilla 2013, kertoo Inland Filmin omistaja Klaus Heydemann puhelimitse Saksasta, missä hän etsii kuvauspaikkoja yhtiönsä seuraavaksi tuottamalle elokuvalle Suomen hauskin mies.

”Latvialaisten budjetti oli aluksi hämmästyttävän pieni niin suurta tuotantoa varten – 750 000 euroa. Meidän osuutemme oli kaksikymmentä prosenttia. Lopullinen budjetti oli vähän yli miljoona.”

Tukea saatiin Suomen elokuvasäätiöltä, EU:n elokuvien yhteistuotantorahastosta ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta. Mukaan lähti myös tšekkiläinen tuotantoyhtiö, ja Yle osti esitysoikeudet ennakkoon.

Yhteistyö sujui loistavasti, kehuu Kairišs. ”Latvialaiset ja suomalaiset ovat mentaliteetiltaan samanlaisia kansoja.”

Elokuvaa esitetään yli sadalla paikkakunnalla Latviassa – teattereissa, kunnantaloissa ja kirjastoissa.

Mardo Männimägi / Allfilm

Nuoren virolaisen Martti Helden esikoisohjaus Risttuules (In the Crosswind) valmistui 2014 ja kertoo saman tarinan: pidätys kesäkuussa 1941, junamatka, nälkä, raataminen Siperiassa...

Molempien filmien päähenkilöt selviytyvät mutta aviomiehet teloitetaan, mikä paljastuu vuosikymmenten kuluttua.

Allfilm Oy teki elokuvan pienellä budjetilla kokonaan Virossa, ja maisemia ”paranneltiin” tietokoneen avulla. Filmi ei ole ollut Suomessa teatterilevityksessä. Festivaaleilla se on saanut palkintoja. Katsojia Virossa oli 18 000.

Elokuva pohjautuu arkistoituihin kirjeisiin ja päiväkirjoihin. Repliikkejä ei ole, vaan naisääni lukee tekstejä kuvien taustalla.

Filmi on runollinen ja unenomainen. Erikoisella kuvallisella ratkaisulla ohjaaja Helde sanoo haluneensa näyttää, miten ”aika pysähtyi”.

Elokuva muodostuu kolmestatoista pitkästä otoksesta. Näyttelijät ovat jähmettyneet liikkumattomiksi, ja näiden kolmiulotteisten, digitaalisesti käsiteltyjen kuvien ohi ja ympäri kamera lipuu hitaasti. Joidenkin mielestä tämä on elokuvan ansio, joidenkin toisten mielestä ongelma.