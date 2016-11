Popmusiikin tulevaisuus on ehkä nuorten, mutta sen lähimenneisyys on tiukasti möhisten hallussa.

Möhikset, jos ette tienneet, ovat keski-ikäisiä miespuolisia musiikkifaneja, joilla on intohimoinen suhde levyihin, joita he kuuntelivat nuoruudessaan 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa, mutta myös musiikkiin, jota tehtiin jo ennen heidän syntymäänsä.

Möhismusiikin skaala on laaja ja kirjava, eikä se rajoitu pelkästään niin sanottuun classic rockiin tai Dylanin ja Youngin kaltaisiin lauluntekijäjättiläisiin.

On esimerkiksi möhis-indietä (My Bloody Valentine, PJ Harvey), mutta myös möhisteknoa (Underworld tai Aphex Twin ).

Möhis-sana tulee luonnollisesti omenavartalosta, jollainen monelle keski-ikäiselle musiikkifanimiehelle on päässyt kehittymään.

Se voi vähän naurattaa, mutta musiikkiteollisuus iloitsee enemmän möhisten vakaasta tulotasosta, jonka turvin he ostavat 180 gramman vinyylialbumeja, leuhkan näköisiä cd-bokseja ja täyden kaistan ääntä tarjoavia streamauspalveluja.

Keski-ikäisten kulutus näkyy myös radioiden kuunteluluvuissa.

Yli 35-vuotiaat ovat enemmistönä Suomen suosituimman radiokanavan eli YLE Radio Suomen kuulijoissa. Toiseksi suosituin, Radio Suomipop kiinnostaa eniten 25–45-vuotiaita, samoin Radio Rock. Ne soittavat hittejä ja klassikoita, jotka mahdollisimman monen on helppo tunnistaa.

Pisimmälle möhisestetiikan vienyt radiokanava ei ole hittivetoinen eikä se näy kansallisen radiotutkimuksen tilastoissa.

Tikkurilasta Vantaan virastotalon naapurista ohjelmaansa lähettävä Roll FM tekee lähetystä musadiggareille. Sen prime time-lähetyksissä on turha odottaa Rihannaa tai Nikke Ankaraa eikä edes uutta Metallicaa tai Kotiteollisuutta.

Sen sijaan tulee Eddie & the Hot Rodsia, The Cultia, Dick Dalea, The Temptationsia, Mary Wellsia, rockabillyä tai rautalankaa. Usein kaksi kappaletta samalta artistilta peräkkäin, ja harvemmin artistien tunnetuimpia hittejä.

Roll FM on toiminut tilapäisillä analogisilla radioluvilla, joita myönnetään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan, mutta ei peräkkäisille kausille. Nykyinen päättyy 18. joulukuuta, seuraava alkaa aikaisintaan helmikuussa.

Siinä välillä kanava aikoo jatkaa toimintaansa nettiradiona. Vanhat albumiraidat raikaavat peräkkäin, välillä keski-ikäinen miesääni kertoo esittäjien ja kappaleiden nimet, ehkä kehaisee lyhyesti meininkiä. Kuuluu hetken kolinaa ja vaatteiden kahinaa ja musiikki jatkuu. Mainoksia ei tule.