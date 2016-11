Nykymusiikin juhla tuo Helsinkiin Michel van der Aan, Battles-rockyhtyeen tähden ja sävellyksen, joka onkin kirja

Kokeellinen elektroninen musiikki on entistä enemmän esillä joka toinen vuosi Helsingissä järjestettävällä Musica nova -festivaalilla helmikuussa 2017.

Open Spaces -teeman alla festivaalin tuore taiteellinen johtaja, saksalainen André de Ridder tuo Helsinkiin residenssisäveltäjäksi hollantilaisen Michel van der Aan, jolta kuullaan esimerkiksi ooppera Blank Out. Voit tutustua oopperan katkelmaan tältä videolta.

Kokeellista rockia soittavan Battles-yhtyeen entinen jäsen Tyondai Braxton esittäytyy Radion sinfoniaorkesterin konsertissa orkesterisäveltäjänä ja esiintyy itse myös soolokonsertissa. Hän on aikaisemmin säveltänyt esimerkiksi Los Angelesin filharmonikoille ja tehnyt yhteistyötä myös säveltäjä Philip Glassin kanssa. Voit tutustua Braxtonin ajatuksiin tältä englanninkieliseltä videolta.

G Livelab on sähköisen musiikin estradina ensimmäisen viikonlopun, esittäjinä esimerkiksi Ridderin stargaze-kollektiivi sekä kokeellinen tuottaja ja säveltäjä Matthew Herbert, jonka tuore albumi on julkaistu kirjamuodossa. Tapahtumassa ääneen luettava teksti on kuvaus siitä, minkälainen albumi se olisi.

Säveltäjävieraisiin kuuluu myös Györgi Ligetin säveltäjäpoika Lukas Ligeti.

Ranskalaisen spektrimusiikin edesmennyt suuruus Gérard Grisey on mukana useilla Suomen esiesityksillä. Kantaesityksiä kuullaan esimerkiksi Perttu Haapaselta, Antti Auviselta, Tyondai Braxtonilta, Sauli Zinovjevilta, Erkki Veltheimilta, Tiina Mylläriseltä, Jarkko Hartikaiselta ja Qasim Naqvilta.

Festivaali järjestetään 1.–12. helmikuuta. Koko ohjelman näkee tästä linkistä.

Oikaisu 22.11. klo 16.25.: Säveltäjä Michel van der Aan etunimi oli aluksi väärässä muodossa Michael.