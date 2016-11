S-ryhmä kokeilee uutta levyjen julkaisumallia yhdessä Eppu Normaalin kanssa. Yhtyeen tuore kolmen livelevyn kokoelma Ratina julkaistaan yksinoikeudella Prismoissa ja suurimmissa S-marketeissa.

Yksinoikeus kestää kaksi viikkoa. Sen aikana levyä ei saa liioin striimattua mistään.

”Tämä on testipallo, jolla pyritään löytämään uusi tapa toimia tässä bisneksessä”, S-ryhmän kaupallinen johtaja Ilkka Alarotu sanoo. ”CD-levyjen myynti on ollut jo vuosia jyrkällä laskukäyrällä ja nyt yritämme muuttaa tilanteen.”

Eppu Normaali on ”koepalloksi” luonteva valinta, sillä yhtye on jo useamman vuoden käytännössä tuottanut levynsä itse, ja levyjen jakelusta vastannut Poko Records on lopettanut toimintansa.

Äänitetuottajien kattojärjestö IFPI Finlandin toiminnanjohtaja Antti Kotilainen pitää yhtyeen päätöstä järkevänä.

”Suurille yhtyeille, kuten epuille, tämä on ihan ymmärrettävä tapa viedä asioita eteenpäin”, hän toteaa. ”Se vaatii kuitenkin nimeä. Mikään pieni bändi ei tässä onnistuisi.”

Suomessa ääniteteollisuus elää suvantovaihetta, sillä vuodesta 2000 alkanut äänitemarkkinoiden lasku on vihdoin pysähtynyt. Viime vuonna digitaalisen myynnin kasvu ylitti ensimmäisen kerran fyysisen myynnin laskun.

Kotilainen kuitenkin pitää fyysisten äänitteiden myyntiä edelleen tärkeänä.

”Kaikki keinot, jotka ylläpitävät fyysisen levykaupan säilymistä Suomessa, ovat toivottavia”, hän sanoo. ”Ja kyllä meillä tällekin mallille löytyy tilaa. Ihan hyvä, että keksitään uusia raikkaita keinoja.”

Handout

Eppu Normaalin ja S-ryhmän yhteiskuvio on Suomen oloissa poikkeuksellinen, mutta maailmalla se on ollut käytössä jo vuosia. Esimerkiksi ACDC:n vuonna 2008 julkaistua Black Ice -levyä myytiin Yhdysvalloissa ainoastaan Wal-Martin myymälöissä. Strategia onnistui ja levystä tuli myyntimenestys.

Ilman levy-yhtiötä levyjään ovat julkaisseet myös muun muassa Madonna, Nine Inch Nails ja Radiohead, nykyisistä omakustantajista puhumattakaan.

Mihin levy-yhtiötä siis enää tarvitaan?

IFPI:n Kotilaisella on vastaus valmiina. ”Levy-yhtiötä tarvitaan edistämään artistin uraa, kuten ennenkin”, hän sanoo. ”Jos se ei siinä onnistu, niin se on tarpeeton.”

Kotilainen katsookin nykyaikaisen levy-yhtiön vahvuuden olevan nimenomaan artistin kokonaisvaltaisessa markkinoinnissa. Vaikka artisti voikin jo hoitaa julkaisun itse, niin se ei takaa, että tallenne löydetään.

”Toki kaiken voi yrittää tehdä itse, mutta silloin se aika on helposti pois siitä tärkeimmästä eli musiikin tekemisestä”, hän toteaa.

Käytännössä levy-yhtiöt tarjoavatkin nykyään artistille niin sanotun 360-mallin palvelut. Se tarkoittaa, että levy-yhtiö ottaa vastuun niin musiikin tuottamisesta ja markkinoinnista kuin keikkojen myymisestä ja oheistuotteiden valmistamistakin.

Liikevaihdosta jopa puolet tuleekin jo muusta kuin äänitemyynnistä.

Kotilaisen mukaan myös musiikin euromääräinen kulutus on kasvussa.

”Me teemme tänä vuonna positiivisen tuloksen”, hän sanoo. ”Musiikin kulutus kasvaa, ja se kasvaa nimenomaan niissä palveluissa, joista saadaan korvaus eli suoratoistopalveluissa.”

Suoratoistopalvelujen kautta syntyy jo noin 75 prosenttia kokonaismarkkinoiden arvosta.

Emilia Kangasluoma / HS

Palataan Eppu Normaaliin. S-ryhmän mallissa yhtye julkaisee levyn omakustanteena ilman levy-yhtiön tukea, ja levyn myyjätaho eli Prisma kantaa normaalia suuremman osan markkinointivastuusta.

Väliportaat putoavat pois.

Levy-yhtiöiden ohella sopimusta seurataan epäilemättä kiinnostuneina myös erikoistuneissa levykaupoissa ja kirjakustantamoissa. Aikooko kauppajätti seuraavaksi jättää esimerkiksi kustantajat lehdelle soittelemaan ja hoitaa bisnekset suoraan menestyskirjailijoiden kanssa?

Emme ainakaan vielä, sanoo kaupallinen johtaja.

”Kirjojen myynti ei ole vielä laskenut yhtä vahvasti kuin levyjen eikä myynti toisaalta siirtynyt verkkoon”, hän perustelee.

”Toki olemme kiinnostuneita kaikista uusista mahdollisuuksista.”