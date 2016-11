Ensi vuoden euroviisuihin ehdolla paljon ensikertalaisia – mukana Club la Persé, Knucklebone Oscar, Günther ja Anni Saikku

Euroviisujen edustuspaikkaa ensi vuonna tavoittelevat Uuden musiikin kilpailun edustajat on julkistettu.

Tällä kertaa mukana on tavallista enemmän uusia ja tuntemattomia yrittäjiä. Konkareita ovat vain garagerockin parissa ansioitunut Knucklebone Oscar sekä My First Band, jonka kokoonpanossa on PMMP:n keikkakokoonpanon soittajia.

Joukosta erottuu myös klubitapahtumista tunnettu helsinkiläinen Club la Persé -kollektiivi. Se lähtee UMK:hon kappaleella My Little World, jonka tekijä on Jaakko ”JS16” Salovaara.

Salovaaran tunnetuimmat hitit ovat Daruden edm-klassikko Sandstorm, jonka hän teki yhdessä Ville ”Darude” Virtasen kanssa sekä Bomfunk MC’sin Freestyler, jonka toinen tekijä on Bomfunk-solisti Raymond Ebanks.

UMK:ssa kilpailevat ensi vuonna myös Alva, Anni Saikku, Emma, Günther & D’Sanz, Lauri Yrjölä, Norma John ja Zühlke.

Uuden musiikin kilpailun tuottaja Anssi Autio kieltää, että tänä vuonna olisi etsitty varta vasten uusia kykyjä Suomen ehdokkaaksi Eurovisionin laulukilpailuun Kiovassa keväällä 2017.

”Listasta tuli tämän näköinen, koska parhaat esitykset valittiin. Ei ollut mitään ennakkoon tehtyä päätöstä, jonka mukaan konkarit olisi pudotettu pois kilpailusta eikä liioin liputettu uusien kykyjen puolesta. Ulkomailta oli kova tunku UMK-kilpailuun, mutta vain ruotsalainen Günther ja espanjalainen D’Sanz seuloontuivat finaaliin”, Autio kertoo.

Nuoruus on kuitenkin valttia. Esimerkiksi Alva on vielä lukiossa eikä Anni Saikkukaan ole kuin 21-vuotias. Zühlke ja Emma ovat taas 25 vuoden hujakoilla.

UMK järjestetään tänä vuonna yhtenä kilpailuna, joka nähdään suorana televisiossa 28. tammikuuta. Samalla jäävät väliin televisioitavat ennakkokarsinnat.”Tämän vuoksi tämä vuonna UMK:ssa on mukana vain kymmenen kilpailijaa. Viime vuonna mukana oli 18 esiintyjää”, Autio paljastaa.