Musiikkitalon kuoro saa uudet johtajat

Helsingin Musiikkitalon kuoron johtoon on nimetty Nils Schweckendiek ja Jani Sivén, edellinen taiteelliseksi johtajaksi ja jälkimmäinen kuoromestariksi. Schweckendiek on Sibelius-Akatemian kuoronjohdon professori ja Sivén aineen lehtori. Musiikkitalon kuoron tiedotteen mukaan kummallakin on laaja kokemus kuorojen ja orkesterien johtamisesta sekä kuoro-orkesterirepertuaarista.

Kuoron seuraava konsertti on 16. joulukuuta, ja silloin se esittää yhdessä Helsingin kaupunginorkesterin ja solistien kanssa Beethovenin 9. sinfonian.