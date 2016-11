Suomeen muutosta haaveillut lapsiperhe asui vuosia lukkojen takana Manhattanilla – Äiti HS:lle: ”Yksi asia johti toiseen”

Susanne Reisenbichler vastaa puhelimeen samassa asunnossa, jossa hän, hänen miehensä ja perheen seitsemän lasta asuivat vuosia eristyksissä. Eristäytyminen alkoi vuosituhannen vaihteessa, ja oli alkanut jo rakoilla, kun elokuvantekijä Crystal Moselle kiinnostui perheestä.

Yhdysvaltalainen dokumenttielokuva The Wolfpack kertoo seitsenlapsisesta perheestä, joka eli eristyksissä vuosia. Eivät missään tiettömien taipaleiden takana syrjäseudulla, vaan keskellä New Yorkia, kerrostalossa Manhattanilla.

Huoneiston lukittujen ovien takana perheen lapset kasvoivat aikuisiksi. Vankeudessa he huvittivat itseään katsomalla elokuvia.

Dokumentti The Wolfpack valmistui vajaa kaksi vuotta sitten. Elokuvasta voi lukea tarkemmin tästä Helsingin Sanomien Lauantaiesseestä.

Nyt perheen kodissa on hiljaista, kello on yksitoista aamupäivällä.

”En ole yksin, osa pojista vielä nukkuu”, Reisenbichler kertoo puhelimessa.

61-vuotias Reisenbichler on dokumentinteon jälkeen ottanut käyttöön vanhan sukunimensä miehensä nimen sijaan. Puhelimessa hän kuulostaa niin äidiltä kuin vain voi. Hän kertoo, miten koko perhe on sairastellut vuoron perään, on ollut kuumetta, päänsärkyjä ja vatsatautia.

On vaikea kuvitella, miten erilaista asunnossa on ollut vuosia sitten. Ovi oli lukossa eikä yhteyttä ulkomaailmaan normaaliin tapaan ollut. Nyt Anguloiden perheessä on kännykät, asunnossa on netti ja äitikin käyttää sähköpostia.

Susanne tapasi miehensä Oscarin nuoruutensa reppureissulla Machu Picchulla Etelä-Amerikassa vuonna 1989. Heistä tuli pari, he muuttivat Yhdysvaltoihin ja materialismia vastustavina he haaveilivat muutosta Skandinaviaan ja Suomeen luonnon keskelle. Sitten tapahtui jotakin.

Perhe erakoitui vuosiksi kerrostaloasuntoon Manhattanilla.

Verisimilitude

Reisenbichler kertoo HS:lle, miten eristäytyminen sai alkunsa. Oli 1990-luvun loppu, ja hän ja Oscar olivat juuri muuttaneet 16. kerroksen huoneistoon Lower East Sidella.

”Miten sen nyt sanoisi, talossa tapahtui kaikenlaista, joka häiritsi lapsia ja oli vaarallista”, Reisenbichler kertoo.

”Oli ryöstöjä ja puukotuksia, ja talossa ei pelkästään käytetty huumeita, niitä myös ostettiin ja myytiin. Sellaista se oli 1990-luvun lopulla ja vuosituhannen alussa. Kymmenen vuotta on jo ollut rauhallisempaa.”

Reisenbichler on avoin ja puhelias, ja kertoo mielellään itsestään, suvustaan ja lapsistaan. Kun puheeksi tulee eristäytyminen ja sen syyt, Reisenbichlerista tulee paljon harvasanaisempi.

”Yksi asia johti toiseen, ja sitten eristäytymisestä tuli pidempää.”

Sinä olit kuitenkin eristäytymistä vastaan?

”Kyllä.”

Mutta et pystynyt tekemään mitään?

”En.”

Yritit kuitenkin?

”Kyllä, mutta miten sen sanoisi. Asia ei ollut minun vallassani.”

Dokumentissa kerrotaan, miten asunnon ainoa avain oli perheen isällä, Oscarilla.

Oscar halusi perustaa oman heimon ja saada kymmenen lasta. Lapsia syntyi seitsemän, kuusi poikaa ja kehitysvammainen tytär. Dokumentissa kerrotaan, miten lapset eivät jonain vuonna päässeet ulos kertaakaan. Isä oli kotityranni.

The Wolfpack taiteilee dokumenttielokuvana yksityiselämän paljastusten ja salaisuuksien pidon välillä. Isojakin asioita tuntuu jäävän kuvien väliin, kertomatta.

Perhe asuu yhä yhdessä Manhattanilla, tosin kaksi pojista on jo muuttanut omilleen. Puhelimessa Reisenbichler sanoo, että Oscar-isä on nyt tyytyväinen lastensa saamista uusista mahdollisuuksista, uusista ystävyyksistä ja matkustamisesta, minkä elokuva on tehnyt mahdolliseksi.

Dokumentti on Reisenbichlerin mukaan erittäin totuudellinen ja antaa perheestä oikean kuvan. Yhden asian Reisenbichler olisi halunnut elokuvaan silti mukaan. Hän piti pojille eristyksissä kotikoulua, mutta sitä ei elokuvassa näytetä. Kotikoulua kesti 12 vuotta, nyt kotiopetus on ohi pojista nuorimmaltakin.

The Wolfpack viehättää elokuvana, ei vain tarinan erikoisuuden ja traagisuuden takia, vaan myös siksi, että lopulta musiikki ja ennen kaikkea elokuva pelastavat perheen lapset. Vankeudessa perheen lapset saivat katsoa elokuvia. Joukossa oli klassikoitakin kuten Citizen Kane ja Casablanca ja tunnettuja rikoselokuvia kuten Reservoir Dogs ja Kummisedät. He esittävät keskenään elokuvien henkilöitä, tekevät käsikirjoituksista näytelmiä.

Reisenbichler sanoo ymmärtäneensä äitinä vasta kovin myöhään, mikä vaikutus elokuvilla oli hänen poikiensa elämään. ”Elokuvista he oppivat miten pukeudutaan, miten puhutaan ja miten puhutaan eri aksenteilla. Elokuvassa tätä vähän liioitellaankin”, Reisenbichler kertoo.

Elokuvat opettivat myös ruokailemaan, erityisesti mafiaelokuvat. ”Italialaisissa elokuvissa on aina ruokaa, ja pojat rakastavat italialaista ruokaa. Sain tehdä lasagnea satoja ja satoja kertoja aina siihen asti, että oppivat tekemään sitä itse. Sitten pojat huusivat: ’On lasagne-ilta!’”

Elokuvassa kerrotaan, että Angulot haaveilivat toisenlaisesta elämästä, jossa suurkaupungin haitat olisi jätetty taakse. Katse kääntyi Skandinaviaan ja Suomeen. Angulot olivat tutkineet matkaoppaita ja katsoneet television matkaohjelmia. Pohjoismaat kiinnostivat, koska Angulot näkivät täkäläisen elämäntavan maanläheisyyden.

”Meistä tuntui että osaatte ottaa ilon irti yksinkertaisista asioista eivätkä arvonne olisi ihan sellaisia kuin muualla länsimaissa. Nähtiin kerran eräskin tv-ohjelma, jossa ruokaa tehtiin avotulella. Ajattelin silloin, että vau. Onko se sellaista yhä vielä Suomessa?”

Tanskassa he ehtivät vieraillakin 1990-luvun alussa, mutta uutta elämää he harkitsivat aloittavansa Norjassa tai Ruotsissa, vuoriseudut kiinnostivat. Suomikin oli vaihtoehto. Täällä Anguloita kiinnosti kouluopetus, jonka tason he tiesivät korkeaksi.

Reisenbichler iloitsee elokuvan suosiosta Suomessa. Alkuvuodesta The Wolfpack oli Docpoint-festivaalin suosituin elokuva. Ja nyt se esitetään tv:ssä. Dokumentti on tehnyt perheestä oudolla tavalla kuuluisan maapallon toisella puolella.

”Onhan tämä vähän kummallista”, Susanne sanoo.

”Nyt olen vähän tottunut huomioon. Me olemme kuitenkin ihan samanlaisia kuin mitä olimme ennenkin.”

Dokumentin jälkeen on alkanut muutosten aika. Perheestä on tehty lukuisia lehtijuttuja, tv-ohjelmia. Poikien kotielokuvista ja niiden rekvisiitasta on julkaistu kirja ja tehty valokuvanäyttely.

Kaksi perheen pojista on muuttanut pois kotoa. Kaksi pojista on muuttanut nimensä. Yksi pojista opiskelee elokuvaa New Yorkissa.

Reisenbichler on päässyt takaisin yhteyteen äitinsä ja muun sukunsa kanssa. Välirikko oli kestänyt vuosia.

Kun kotiopetus on loppu, Reisenbichler haluaisi myös toteuttaa oman haaveensa. Hän haluaa perustaa jonnekin luonnon helmaan tukikeskuksen naisille ja lapsille, jotka elävät myrkyllisessä suhteessa.

”Keskus olisi tietenkin kävijöille ilmainen, sillä tällaisessa tilanteessa elävillä naisilla ja lapsilla ei ole rahaa. Etsin lahjoituksia.”

Edessä olisi siis muutto New Yorkista?

Mahdollisesti. ”Pojat haluavat pysyä täällä tai asua puolet vuodesta Los Angelesissa, koska heitä kiinnostavat elokuva- ja musiikkibisnes.”

