Yllättävä tulos yli 12 000 lukijan Juice-äänestyksessä: Musta aurinko nousee on paras biisi – lukijat kertovat Leskisen soineen häissä, hautajaisissa ja rakastellessa

Superlatiivit olivat loppua kesken, kun HS:n lukijat kertoivat itselleen tärkeimmistä Juice Leskisen kappaleista. HS kysyi muistoja tiistaina.

Vastauksia tuli lähes 1 200, ja niitä läpi käydessä tulee selväksi, että tasan kymmenen vuotta sitten kuollut lauluntekijä on tehnyt vaikutuksen muun muassa anarkismillaan, herkkyydellään, rohkeudellaan, rehellisyydellään, persoonallisuudellaan, riimittelykyvyllään ja neroudellaan.

Kappaleet ovat koskettavia, kauniita, loistavia, humoristisia, älykkäitä, ylittämättömiä ja maagisia.

Sanoitukset huikeita, klassisia, hulvattomia, hillittömiä, hauskoja ja mestarillisia.

Ja kymmeniä muita adjektiiveja (mainittu myös juntti, tekotaiteellinen ja tylsä).

Vastauksista selviää, että Leskinen on kappaleillaan auttanut muun muassa oman identiteetin määrittelyssä, seksiseuran hankinnassa, parisuhteen perustamisessa ja eron tullessa sydänsuruista toipumisessa.

Lukijoiden Juice-kokemuksista enemmän myöhemmin.

Mutta ensin tulospalveluun. HS.fissä oli tällä viikolla kahden päivän ajan äänestys, jossa kysyttiin mielipidettä Leskisen tuotannon parhaasta kappaleesta.

Ehdokaslistalla oli valmiina 30 kappaletta.

Kisa oli kahden kappaleen taistelua. Alusta lähtien johtopaikkaa pitivät vuorotellen kaikkien nuotiopiirien ikiklassikko 15. yö ja myöhempien aikojen leskishitti Musta aurinko nousee.

Kappaleita voi pitää jonkinlaisina sisarkappaleina, sillä molemmissa kertojaminän rakkaudenkaipuu yhdistyy tämän maailmantuskaan ja koko ihmislajia odottavaan tuhoon.

Näin kappaleessa 15. yö:

Viidestoista yö taas saapuu painajaisineen ja kaikki, paitsi elämä, on turhaa. Aina oikein uskoa ei jaksa ihmiseen, kun ihmiskunta tekee itsemurhaa.

Ja näin Musta aurinko nousee:

Katso ulos. Näätkö sen: toiset tappaa toisiaan. Alla veristen vaatteiden loiset tappaa loisiaan. Ole minulle ihminen, kun toiset tappaa toisiaan. Rakasta minua, minä rakastan sinua.

Voiton vei lopulta Musta aurinko nousee 1943 äänellä. 15. yö sai 1876 ääntä.

Lukijoiden kommenteissa voittajakappaletta kiiteltiin muun muassa näin:

”Sen monimerkityksellisyys vaikuttaa: musta aurinko nousee voi tarkoittaa, että ’minusta aurinko nousee’ tai että ’mustan värinen aurinko nousee’, ja kummassakin versiossa on vahva tunnelataus. Laulussa on toivoa ja rakkautta, vaikka hiukan synkkääkin.”

”Huomasin kauan kauan sitten, että yhtenä aamuna se aurinko nousikin minusta. Olin raitistunut muutamia vuosia aiemmin ja vapautunut itsesäälistä.”

Juice itse kertoo Eikä nivelet ruostu -kirjassa kappaleen tekemisen olleen poikkeuksellisen hankalaa.

”Kirjoitin sitä yhdeksän vuotta. Siitä puuttui ainoastaan rakasta minua – minä rakastan sinua -säe. Sitä minä en keksinyt millään”, Leskinen kertoo.

Seuraavaksi eniten ääniä saivat Pyhä toimitus (11 % äänistä), Syksyn sävel (11%), Kaksoiselämää (7%), Norjalainen villapaita (6%) ja 3.30 (5%).

Suurimpana yllätyksenä voinee pitää sitä, ettei 15. yön kanssa ykkössijasta kamppaillut Syksyn sävel vaan hieman tuntemattomampi kappale.

Yhteensä ääniä annettiin 12 149 kappaletta.

Äänestyksen lopussa annettiin mahdollisuus ehdottaa myös omaa suosikkia. Ehdotuksia tulikin paljon: kaikkiaan ääniä sai yli sata Leskisen eri kappaletta.

Kaikkein eniten ehdokaslistalle olisi kaivattu Luonas kai olla saan - kappaletta. Näin lukijat sitä kommentoivat:

”Kuuluu Juicen syviiin rakkauden kuvauksiin. Hieno melodia, komeat kuorot ja upeat kitarakuviot. Kuulin sen ilmestymisvuonna ja se auttoi nuorta miestä vastakkaisen sukupuolen kaipuun tuskassa.”

"’En välitä muusta, mutta päivät jotka maapallo rullaa radallaan. Luonas kai olla saan?’ Tarvitseeko elämästä ja rakkaudesta muuta sanoa?”

”Koko elämäni tärkeimmässä käännekohdassa, tavattuani ihastuttavan nuoren naisen neljännesvuosisata sitten, yritin nuoren miehen vimmalla keksiä keinoa hurmata hänet. Eräiden treffien jälkeen lauloin "Luonas kai olla saan" hiljaa, lähes kuiskaten, hänen korvaansa joen rannalla - se tepsi! Aloimme seurustella, muutimme yhteen, avioiduimme, saimme kaksi ihanaa lasta. Maailma on rullannut radallaan, lapset ovat kasvaneet aikuisiksi ja minä rakastan vaimoani aina vain enemmän.”

”Oivaa musaa pikkutunneilla luureista kuunneltuna muun perheen nukkuessa. Ja suuren teeman äärellä ollaan; ihmisen ikävä toisen luo on jatkuva. Iskee mulla syvälle elämän perussointuihin.”

”Pysäyttävän hienoa kitarariffi sekä syvälle syöpyvät sanat, jotka kertovat siitä, miten toinen ihminen ankkuroi rakkauden kautta meidät tähän lähtökohtaisesti merkitystyhjään maailmaan. Tätä pitää kuitenkin lähestyä nöyrästi, pyytäen. Toive on suuri, mutta ei välttämättä toteudu. Tätä kappaletta on tullut kuunneltua niinä hetkiä, kun maailma painaa ja kaipuu on vain toisen ihmisen lähelle. Tämä on niitä kappaleita, joita ei voi kuunnella päivänvalossa. Pimeä, vesisade ja sohjokeli ovat minulle erottamaton osa sävellystä.”

Osa kaipasi äänestyslistalle Leskisen yhteiskunnallisempia kappaleita, kuten Suomi on liian pieni kansa, Siniristiloppumme ja Mikä hätänä?. Valintoja perusteltiin ajankohtaisuudella.

”Toimii edelleen vuonna 2016. Naamat vaihtuu, mutta sirkus polkee paikallaan”.

”Vaikka onkin vahvasti oman aikansa kuvaus, silti järkyttävän ajankohtainen yhä. ´Maakravut ohjaavat valtiolaivaa ihmetellen, mikä lastia vaivaa...”

Moni lukija katsoi Leskisen anarkistisuuden vaikuttaneen voimakkaasti oman minä-kuvan kehitykseen.

”’Ne jotka osaa, tekee mitä vaan, ne jotka ei, ryhtyy opettamaan... En tiedä, onko tämä hänen oma keksintönsä, mutta pikkupoikaan kolahti, kun isä oli opettaja ja luulin, että osaa kaiken. Sitten aloinkin katsomaan ja totuus valkeni.”

”Dokumentti teki minusta anarkistin.”

”Osapäivänatsi on tabuja rikkovan rienaava ralli, joka tuo ymmärrettäväksi Hannah Arendtin ajatuksen pahuuden arkisuudesta. Natsi ei ole vieras, demoninen, vaan inhimillinen ihminen, mistä seuraa, että kenestä tahansa voisi tulla natsi.”

”Karelia Blues on tällä hetkellä oma lempikappaleeni Juicen tuotannosta. Muukalaisvihamielisyys tuntuu ajankohtaiselta. Juicen sanoitukset tuovat teemaan perspektiiviä.”

Juicea ihasteltiin myös vähemmistöjen oikeuksien puolustajana. Moni katsoi esimerkiksi kappaleen Isoisän hinttipussi olleen edellä aikaansa.

”Kuuntelin biisiä tänä syksynä eduskunnan käsitellessä tasa-arvoisen avioliittolain vasta-aloitteen tuomista käsittelyyn (vai miten se nyt meni..?). Ajattelin, että tästä biisistä on kolkyt vuotta ja Suomen eduskunnassa jauhetaan ihan mitä sattuu. Tämä on siis tämän hetken ’paras’ biisi.”

Juice käsitteli kappaleissaan usein myös uskontoa. Monista Jeesusta ja Jumalaa käsittelevistä lauluista kertoivat pitävänsä myös uskovaiset äänestäjät

”Matteus, Markus, Luukas ja mä -kappaleessa on upea näkökulma, Juice ikäänkuin asettuu Johanneksen nahkoihin ja katselee aikalaisena näitä tapahtumia. ’Matteus vyyhtesi tarinaa, kertoi "aikansa sankarista, joka ihmistä soitti kuin kitaraa, tuli jostakin Nasaretista.’ Voiko sen paremmin sanoa? Juice on nero, ajatteli kuulija Jeesuksesta mitä hyvänsä.”

Timo Hämäläinen

Aika moni äänestäjä oli ilahtunut siitä, että Leskinen oli tehnyt laulun omasta synnyinseudusta tai kotikaupungista. Viimeinen kylähullu kirvoitti lapsuudenmuistoja.

”Meillä oli kotikylällä tällainen vähän repsahtanut mieshenkilö, kulki kylällä talosta taloon, emännät teettivät ruokaa ja joskus pientä korvausta vastaan talon töitä, mitä sattui olemaan, kun isännät oli savotoilla, tai jossain muissa matkaduuneissa. Tämä mies oli iloinen ja isoääninen, ei mikään lääkkeillä masennettu muumio.”

Kuten myös Kuollut mies:

”Isäni oli kova Juice-diggari ja kuoli ollessani 7-vuotias. Hänellä oli rakennusfirma, vauhtia ja nuoren miehen intoa riitti. Muistokirjoituksessa siteerattiin Juicea: ”Hän meni niin lujaa, niin lujaa, että hän, lopulta pyyhälsi ohi elämän.”

Yksi suomen suosituimmista joululauluista, Sika, vetoaa niin ikään ajankohtaisuudellaan.

”Kaikki muut Juicen biisit ovat minusta joko melankolista sontaa tai rillumarei-sontaa. Sika sen sijaan tuo esiin joulun irvokkaan olemuksen oivaltavasti. Joka jouluhan tämän kuulee ja minusta se vain on paras joululaulu. Ymmärrän sen myötä, ettei minun olekaan pakko tykätä kiiltokuvajoulusta. Laulu sisältää omalla tavallaan myös nykyaikaisen ja tulevaisuuteen kurottuvan ulottuvuuden: eläinten oikeuksien puolustamisen.”

”Lapsena ahaa-elämys siitä, ettei edes jouluna tarvitsee ostaa kaikkea kritiikittä - 70-luvulla "rauhallinen, pyhä" joulu oli vielä tabu, vaan ei enää Juicen Sian kuulemisen jälkeen.”

”Kappaleeseen on tiivistynyt hyvin se mitä joulu nykyään ihmisille merkitsee: syömistä ja shoppailua. Kinkussa ihmiset eivät näe kuolleen sian perää, vaan herkullisen ruoan. Joulussa ihmiset eivät näe Jeesuksen syntymäjuhlaa, vaan pinon lahjoja itselleen.”

”Toki itseäni on puhutellut varmasti syvemminkin moni muu Juicen kappale, mutta Sika on siitä mahtava biisi, että molemmat lapseni oppivat sen riemukkuuden ja hauskuuden jo ihan pieninä. Sitä iloa mitä saa "sikaa" laulamalla ja kitaralla kotijouluna säestämällä on vaikea edes sanoin selittää. Yhteys isän ja lasten välillä on syvä. Me nauramme samalle asialle, ironialle ja asioiden hauskan kriittiselle tarkastelulle. Juice toki oli paljon muutakin kuin vitsiniekka, mutta jo omaehtoinenkin missioni on liputtaa huumorin älyä hivelevyyden puolesta. Sika on hauska, älykäs ja yhdistävä kappale. Siksi meidän perheen paras Juice-biisi.”

Usein mainittiin myös Leskisen pasifismi, joka toteutuu muun muassa kappaleissa KK ja Vaasankin veri Vapisee.

”Olen kotoisin Pohjanmaalta, jossa perinteinen miehen malli on hyvin maskuliininen ja jossa menneitä sotia ja itsenäistä pärjäämistä tilanteessa kuin tilanteessa ihaillaan usein hieman liiankin kovasti. Sen sijaan rakkauden ja hellyyden osoittaminen on monelle vaikeaa. Tämä kappale on eräänlainen antiteesi sellaiselle ajattelulle ja sopii hyvin omaan ajatusmaailmaani.”

Kertomusten perusteella Juicen kappaleiden tahdissa on myös rakastuttu, erottu ja harrastettu seksiä. Yksi kertoo Se oli jautaa -kappaleen soineen hänen ensi kertaa rakastellessaan. Myös Marilyn on selvästi tehnyt vaikutuksen 1970-luvulla nuoruutensa eläneisiin.

”Vuosi 1974, olin 15 vuotias ja kyläämme Elimäelle tuli sirkus. Siellä nuoret kauniit miehet soittivat Marilynia ja lauloivat kertosäettä meille likoille. Olimme niin ihastuneita ja joku taisi viettää koko yön sirkuspojan kanssa.”

”Kaveri soitatti Marilynin musiikkitunnin levyraadissa joskus 70-luvun alkupuolella ja jumpperin riisuminen iski kovaa. Silloinen musiikinopettajamme Kari Ala-Pöllänen, myöhemmin myös Tapiola-kuoron johtaja, piti kappaletta roskana. Nosti kummasti murrosiän kynnyksellä olevien arvostusta kappaleeseen.”

Leskisen alkoholismi tuntuu tuoneen vertaistukea niin taudista kärsineille kuin heidän läheisilleenkin.

”Risainen Elämä. Kappaleen sanat saavat hiljentymään ja ajattelemaan tätä kaikkea ja elämää ja miten sitä on luovinut. Olen kuunnellut tätä kappaletta hyvin monessa paikassa, mutta en muista nähneeni mitään niistä. Biisin kyllä muistan kuulleeni.”

Jussi Nukari

Naisäänestäjille kappaleet ovat tuoneet lohtua niinä hetkinä, kun oma mies ei oikein rakkauttaan pysty ääneen lausumaan. Tai kun rakkautta ei ole vielä löytynyt.

”Naaras-kappale. Törmäsin siihen sattumalta, vuosia sitten. Ja hämmästyin. Voiko mies oikeasti laulaa noin naisesta? Noin ylistävästi, huumaantuneena. Nainen on laulussa vahva naaras, joka ei epäröi olla upea. Ja saa miehen lankeamaan täysin. Herranjumala, olisinpa sellainen nainen, josta mieheni ajattelee noin...”

Monia Juice on auttanut myös erotessa.

”Kuuntelin kappaleen ensimmäisen kerran, kun erosin pitkäaikaisesta tyttöystävästäni. En ollut koskaan piitannut Juicesta, mutta viinipullon juotuani huomasin kuuntelevani Tanssimaata. Sen melankolia antoi lohtua ja tunsin, kuinka "soihdut palaa läpi yön ja lämmittää". Tanssimaasta tuli minulle tärkeä kappale. Se tuo edelleenkin mieleen vanhan suhteen lopun, mutta ei lainkaan katkerana tai kipeänä. Pikemminkin helpottuneena ja raukeana.”

”Balladi elokuvasta klaani. Monta kertaa olen ollut se, joka joutuu päästämään rakastamansa ihmisen jatkamaan matkaansa: Sua rakastan siis näkemiin. Ja silti senkin jälkeen: ’ Katsoin aurinkoon, elämässä kiinni oon.’ Miten joku on voinut tiivistää sen kaiken noin tyylikkäästi!”

Kaikkiaan parhaana kappaleena tuli mainituksi noin viidennes Leskisen tuotannosta. Linnanmäen tv-mainoskin kerran.

"Lapsuuden aika on elämän jalusta: Palamme halusta, alamme alusta. Maailman turuilla kostumme suruilla, riemujen muruilla jaksamme taas. Borgbacken, Borgbacken, Borgbacken, Borgbacken soitamme uruilla sun tunnelmaas."

Kymmenen vuotta sitten kuollut Juice tuntuu auttaneen kansakuntaa monenlaisten tunteiden käsittelyssä. Suruissa ja iloissa ja myös kuoleman hetkellä. Leskisen on pantu soimaan monissa juhlissa, mutta myös hautajaisissa.

”Syvänmerensukeltaja kertoo luopumisen täyteydestä, siitä mitä luopumisesta löytyy ja kenties kuoleman jälkeisyydestä? Uppoamisesta ja kaiken unohtamisesta. Ikuisuudesta ja syvyyksistä. Helpotusta kuvaavaa tekstiä säestävät kohtalokkaat maalliset kellot, jotka korostavat kahtiajakoisuuden katkeamista.”

”Afroditen poika on merkinnyt minulle aamua, alkua, vaikeiden aikojen loppua ja uusia mahdollisuuksia. Lauloin tämän laulun väitöskaronkassani. Se hetki on jäänyt lähtemättömästi mieleen.”

”3.30 kolahti nuorena eniten. Koulukaverini, joka oli autolla liikentessä, joutui kolariin, jossa rattijuoppo ajoi päälle. Pete ei selvinnyt. Kavereiden kanssa laulettiin kyyneleet silmissä tätä laulua: tänään liikenteessä kuolee jonkun teräsvartalo, vieläkö meillä on kaljaa? Olen varma, että kaikki kaverimme muistavat tästä laulusta ystävämme, sillä laulu oli suorastaan meidän virtemme, siinä tilanteessa.’”

”Afroditen poika on herkkääkin herkempi kappale, jonka tunsin omakseni haudatessani avomieheni pitkän sairauden jälkeen 70-luvulla. ’...on tähän saakka minun jalat jaksaneet, on aika nousta lentämään...’”

Joitain kommentteja on lyhennetty ja niistä on poistettu kirjoitusvirheitä.