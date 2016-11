”Minulla oli rahapulaa” – niukasti elävä Finlandia-voittaja löysi kirjansa aiheen tilauskuunnelmasta

Kuka? Jukka Viikilä Helsinkiläinen kirjailija ja dramaturgi, syntynyt 1973. Julkaissut kaksi runokokoelmaa: Runoja (Gummerus, 2008) ja Runoja II (Gummerus, 2010). Runoja-kokoelma oli ehdolla Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon saajaksi. Kirjoittanut myös 600 artikkelia laajaan poeettiseen tietosanakirjaan Ensyklopedia (Poesia, 2011) ja kolme kuunnelmaa Ylelle. Opettaa luovaa kirjoittamista Kriittisessä korkeakoulussa.

Kuvitelmien kirjoittaja Jukka Viikilä (s. 1973) on saanut puuduksiin asti vastata kysymyksiin Johan Carl Ludvig Engelistä (1778–1840) ja Suomen historiasta.

”Usein kysytään, millainen se Engel oikein oli”, Viikilä kertoo. ”Mutta mikään historioitsijahan minä en ole.”

Helmikuussa ilmestynyt Akvarelleja Engelin kaupungista on yöpäiväkirjan muotoon laadittu romaani, ei näköispatsas.

Maineikkaan arkkitehdin persoonasta tunnetaan oikeastaan vain se, mitä kirjeenvaihdosta saksalaisen ystävän kanssa ilmenee. ”Kirjeistä paljastuu selkeitä piirteitä, jotka ovat olleet jykevänä pohjana kirjan kirjoittamisessa”, Viikilä luonnehtii. ”Suurin osa romaanista on kuitenkin sisäisen elämän kuvittelua.”

Dokumenttien niukkuus ei haitannut Viikilää. Päinvastoin, se takasi, että kirjailijan varsinainen työ eli luovuus ei tyrehtynyt.

Pääkaupunkiseudun poikana Viikilä altistui Engelin rakennuksille jo lapsena, vaikka ei muista erityisemmin ihailleensa esimerkiksi Suurkirkkoa.

”Olen aina pitänyt sitä vähän turhan kliinisenä”, hän sanoo.

Romaanin taustalla on tilaus. Sen teki dramaturgiksi opiskelleen Viikilän Teatterikorkean aikainen opettaja Juha-Pekka Hotinen neljä vuotta sitten: kuunnelma Yleisradioon Helsingin pääkaupunkiajan 200-vuotisjuhlan kunniaksi.

”Käsittääkseni jokin Helsinki-toimikunta oli tilannut sellaisen Yleltä”, Viikilä kertoo. ”Hotinen arveli, ettei minua kiinnosta, mutta päätti kumminkin kysyä ja briiffasi samalla hieman Engelistä.”

Viikilä innostui heti, sillä aihe oli suorastaan näyttämöllinen: maahanmuuttajan näkökulma, kielimuuri ympärillä, ja ilmeisen yksinäinen mies niin perheen parissa kuin työpaikallakin.

”Lisäksi kuunnelmista maksetaan verrattain hyvin, ja minulla oli rahapulaa”, Viikilä kertoo.

Kuunnelma johti romaaniin.

Viikilä elää taiteen tekemisellä: runoja, kuunnelmia, käsikirjoituksia, dramaturgin töitä. Jonkin verran on myös opetusta Kriittisessä korkeakoulussa.

Apurahajärjestelmää hän kiittää hienoksi.

”Engel syntyi Kirjailijaliiton asunnossa Töölössä. 250 euron kuukausivuokra yhdistettynä vuosiapurahaan oli hyvä kombo romaanin tekemiselle.”

Viikilä, yhden tyttären isä, sanoo pärjäävänsä ”perusessentialla” ja toivoo, että se onnistuisi jatkossakin.

”Aloin kirjoittaa parikymppisenä, ja aika hyvin olen pystynyt luikertelemaan 43-vuotiaaksi saakka”, hän naurahtaa. ”Hengissä ollaan.”

Varsinaiseksi päätyökseen Viikilä kutsuu yhdessä Janne Nummelan ja Tommi Nuopposen kanssa kirjoittamaansa Ensyklopediaa (2011). Sen sisältämät 600 artikkelia poetiikasta syntyivät kymmenen vuoden aikana.

Sitä ennen hän ehti julkaista kaksi omaa runokokoelmaa. Runoilijan identiteetti istuu lujassa, vaikka nyt palkittiin proosasta.

Tekijän omasta mielestä Akvarelleja Engelin kaupungista käyttää enemmän runon keinoja kuin hänen varsinaiset runokokoelmansa. Hän puhuu ”kavalasta juonesta”: runouden salakuljettaminen siihen ainoaan formaattiin, jota Suomessa luetaan.

”Romaanilta usein odotetaan juonivetoisuutta. Sitä odotusasetusta vasten on helppo kirjoittaa lyyrisesti. Runokokoelmissani taas kirjoitin lyyrisyyttä ja herkkyyttä vastaan, karkeatekoisesti. Romaanini on niitä herkkäviritteisempi, se on enemmän runokirja kuin mikään muu teokseni.”

Täten Baba Lybeck tuli siis valinneeksi lyriikkaa, vaikka koko vähälevikkinen laji siivottiin pois Finlandia-kisasta jo vuonna 1993.

Esimerkiksi näin kulkee Viikilän lyyrinen proosa:

Onko putoavan isän ja tyttären viimeinen syleily lopultakaan sen lyhyempi aika kuin se, jonka tuuli tarvitsee siirtääkseen kirkon jyvä jyvältä sisämaan aukeille.

Millaisessa mielentilassa pitää olla, jotta syntyy tuollainen virke?

”Putoamisesta olin alkujaan kirjoittanut novellin”, Viikilä kertoo. ”Se tuli tähän tiiviissä muodossa.”

Isä on kyseisessä unikohtauksessa Carl Ludvig ja tytär Emilie, perheen vanhimmainen esikoispojan kuoltua.

”Muutamia sekunteja kestävä putoaminen rakennustelineiltä voi olla heidän välillään yhtä suuri, tiheämpi ja todempi kuin heidän yhteisyytensä muuten koko elämän aikana.”

Romaanin Engel potee kohtaamisen kaipuuta, mutta ei osaa koskaan tehdä sen hyväksi juuri mitään. Hän haluaisi elää kauempana omista estoistaan, heittäytyä ja unohtaa itsensä, mutta katsoo, että sellainen kyky on vain naisilla – jotka samalla jäävät hänelle etäisiksi, omaa tytärtä ja vaimoa myöten.

Kuulostaa kovin modernilta ongelmalta 1800-luvun alun miehelle.

”Enhän minä edes voi kirjoittaa kuin oikeista elävistä ongelmista”, Viikilä sanoo. ”On vaara, että uskollisuus aikakaudelle joutuu uhatuksi. Mutta ei sillä ole mitään väliä. Tärkeintä on toimivan kirjan aikaansaaminen. Kaikki muu on vähempiarvoista.”

Niin sanotusti tiloissa eli pohjimmiltaan selittämättömän inspiraation varassa Viikilä yritti kirjoittaa koko romaanin.

”Työllä sitä ei ole kirjoitettu ollenkaan. Minulle kirjoittamisen tekniikka on tunnelmaan pääsemistä. Kirjoittamisen on oltava mukavaa.”

Hän viittaa elämän lyhyyteen:

”Ei ole aikaa puhtaasti negatiivisille työkokemuksille. Ainakaan pitkään. Saattaa kuulostaa vähän ylpeältä, vaikka ei ole tarkoitus: kun valitsee kirjoittajan tien, siihen liittyy myös riskejä ja kärsimystä.”

Inspiroituneen mielentilan ylläpitäminen on osa kirjailijan ammattitaitoa. Omaa inspiraatiotaan Viikilä vaalii musiikilla ja innoittavia kirjoilla.

Parhaillaan työn alla on kaksi elokuvaprojektia – ”yhdessä hyvän ystävän kanssa kirjoitamme kaikessa rauhassa” – juuri alkanut dramaturgintyö teatteriin sekä myös kaksi romaanikäsikirjoitusta.

Toinen viimeksi mainituista on tarkoitettu jatkoksi Engelille.

”Siinä tosin hypättäisiin 1960-luvun lopun Helsinkiin”, Viikilä paljastaa. ”Smith-Polvisen liikennesuunnitelmassa vedettiin moottoriteitä läpi Helsingin historiallisen keskustan, mikä olisi hyvä antiteesi Engelille.”

Jälkiviisauden ja ironian sijaan Jukka Viikilä aikoo suhtautua positiivisesti kyseiseen utopiaan, onhan kaupunki aina ihmisen kuva. Hän puhuu vapaan mielikuvituksen viimeisestä hetkestä. Ekologisiin näkökohtiin ja rajoitteisiin havahduttiin vasta myöhemmin.

”Pistihän Engelkin kaiken vanhan sileäksi täällä. Wilbur Smith ja Pentti Polvinen olisivat vain tehneet saman Engelin rakennuksille.”