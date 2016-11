Kuka hylkää lapsensa? Mari Mannisen Tieto-Finlandian voittanut teos nousi tästä kysymyksestä

Toimittaja Mari Manninen muutti Kiinaan vuonna 2013. Samana vuonna eräs ystäväperhe tuli adoptoimaan Kiinasta lasta ja Manninen kirjoitti aiheesta jutun Helsingin Sanomiin.

”Se oli jysäyttävä kokemus. Monia tunteita.”

Juttua kirjoittaessa hän alkoi pohtimaan, kuka hylkää lapsensa. Tilastotietoa on adoptiolasten määrästä ja tyttöpulasta; sosiaalisessa mediassa nousee someraivo aina kun tulee ilmi pakkoabortti. Mutta miltä tuntuu äideistä ja isistä, kun he jättävät lapsensa korissa portaanpieleen tai sairaalan lapsiluukkuun?

Kysymys jäi vaivaamaan Mannista. Hän tuntui Kiinassa ihmisiin tutustuessaan jatkuvasti törmäävän yhden lapsen politiikkaan. Oli hemmoteltuja pikkukeisareita, ainoita lapsia, joita koko suku palveli. Oli tyttöjä, jotka olivat päässeet yliopistoon siksi, että heillä ei ollut veljeä, jonka asunnon ja koulutuksen järjestelyyn vanhempien rahat olisivat menneet.

Oli perhesalaisuuksia, jotka määrittivät ihmisten elämää, kuten kaksoissisaruksia, jotka olivat syntyneet eri vuosina. Heidän perheensä oli hankkinut luvatta kaksi lasta vuoden välein, ja lapset oli merkitty kaksosiksi, jotta perhe pystyi pitämään molemmat lapset.

Tarina ei ole Kiinassa tavaton, mutta siitä kerrotaan julkisuudessa harvoin.

Finlandia-voittajateos alkoi kasvaa Mannisen kohtaamien ihmisten tarinoista. Yli miljardin ihmisen maan väestöpolitiikan faktojen ja tilastojen takaa nousi uudenlainen kuva kansallisesta kliseestä.

”Yritin löytää kaikkia mahdollisia erilaisia ihmisiä, jotka kertoisivat yhden lapsen politiikan vaikutuksesta omaan elämäänsä. Joitain haastateltavia etsin kuukausia, ja tiesin, että viranomaiset eivät puhu länsitoimittajille.”

Manninen piti itseään tulkkina kiinalaisen näkökulman ja suomalaisen ajattelutavan välillä.

”Kiinalainen näkökulma on kuitenkin yllättävä. Monet heille tavanomaiset asiat ja suhtautumistavat kuulostivat minusta yllättäviltä. Ja jos ne kuulostavat minusta yllättäviltä, ne kuulostavat varmasti yllättäviltä lukijastakin.”

Valtaosa kiinalaisista pitää mielipidemittausten – ja Mannisen haastattelemien ihmisten mukaan – yhden lapsen politiikkaa hyvänä asiana. He pitävät väkimäärän kasvun vähentämistä tarpeellisena.

Väestönkasvun ehkäiseminen yhden lapsen politiikan avulla koskettaa kuitenkin jokaista kiinalaista henkilökohtaisesti. Mannisen mukaan henkilökohtainen kokemus on usein häpeänkarvainen. Erityisen hävettäviä ovat 1980- ja -90-lukujen lasten hylkäämiset ja nyt tyttösikiöiden abortit.

”Kaikki syyttävät viranomaisia. En edes muista, kuinka monta perhesuunnitteluviranomaista kieltäytyi haastattelusta, ennen kuin rouva Dong suostui. Ja perhesuunnitteluviranomaisiahan on todella paljon, puoli miljoonaa koko Kiinassa, niin että heidän löytämisensä ei ollut vaikeaa”, Manninen kertoo.

”Ja kyllä sen näki haastattelutilanteessa, että lapsensa hylänneitä vanhempia hävetti, kun he kertoivat tarinaansa. He pinnistelivät kuitenkin, koska heidän tarve löytää kymmeniä vuosia sitten hylkäämänsä lapsi on niin suuri.”

Tiistai-iltapäivänä Manninen istui harmaassa, suomalaisesta alennusmyynnistä satasella hankitussa nojatuolissa. Hän luki lähdeteosta seuraavaan Kiinasta kertovaan tietokirjaansa, jonka kirjoittamisen aloitti kuukausi sitten. Hänen edessään teki sohvapöydän ja läppäritason virkaa uustuotantohuonekalu, joka jäljittelee vanhaa kiinalaista tuolia.

Puhelin soi. Sen näytöllä vilkkui suomalainen numero, jota Manninen ei tunnista. Mielessä kuitenkin välähti, että tämä voisi olla Se. Finlandia-puhelu.

Kun puhelimesta kuului kustannustoimittaja Laura Kuitusen ääni, Manninen tiesi, että tämä on nyt Se.

”Pöllämystyin. Sen jälkeen piti nopeasti järjestää lentoliput ja kaikki muut käytännön asiat. Etenin kuin sumussa, Manninen muistelee aikaa pari päivää sitten.”

Lennolla Kiinasta Suomeen Mannista ei paljon nukuttanut, ajatukset pyörivät teoksessa, voitossa ja kaikessa.

Haastattelu tehdään salassa Mannisen hotellihuoneessa. Hän on juuri tullut kampaajalta, hiukset on kerätty takaraivolle kuohkeaksi kiharakuohuksi. Sänky on petaamatta, tarroilla peitetty hopeanvärinen läppäri istuu tällä kertaa peilipöydällä voittajakirjan vierellä ja kiiltävänliilat pikkuhousut kurkistavat käsilaukun alta nojatuolista.

Voittajateosta Yhden lapsen kansa Manninen alkoi kirjoittamaan syksyllä 2015. Hän oli yrittänyt myydä ajatusta teoksesta, jossa käsitellään Kiinan yhden lapsen politiikkaa ja sen seurauksia tavallisille ihmisille, kahdelle suurelle kustantamolle kesällä.

”Toisessa kustantamossa sanottiin heti, että teos ei sovi heidän kustannusprofiiliinsa. Toisessa kustantamossa ajatusta pyöriteltiin pidempään, mutta lopulta sieltä tuli vastaus, että he eivät näe teosidealla tarpeeksi markkinointipotentiaalia.”

Atena-kustantamo, jonka kädenjälkeä on myös viime vuoden tietokirjallisuuden Finlandia-voittaja, Tapio Tammisen Kansankodin pimeämpi puoli, tarttui teokseen Mannisen itsensäkin yllätykseksi.

”Hyvä ystäväni, kirjailija Kaisa Haatanen oli vinkannut kustantamoon teoksesta täysin tietämättäni. En tiedä, miksi he kiinnostuivat siitä, ehkä ideaa pidettiin mielenkiintoisena, ja varmaan he ajattelivat, että kyllä toimittaja saa kirjankin aikaiseksi”, heläyttää Manninen rehevän naurun kera.

Kirjan kirjoittaminen erosi Mannisen yllätykseksi varsin paljon lehtijuttujen kirjoittamisesta.

”Lehtijuttuja kirjoittaessa pyrin poistamaan kaiken ylimääräisen. Kirjaa kirjoittaessa kustannustoimittaja sanoi koko ajan, että lavertele lisää.”

Manninen tapasi kustannustoimittajansa ensi kertaa vasta kirjan kirjoittamisen jälkeen, mutta hän oli tähän tiiviisti sähköpostiyhteydessä koko kirjoitusprosessin ajan.

”Kun lähetin kustannustoimittajalle sähköpostilla kaksi ensimmäistä valmiiksi saamaani lukua, en oikein tiennyt, miten saisin kirjan kulkemaan. Kysyin kustannustoimittajalta, että kirjoittaisinko tälleen vai tolleen. Laura vastasi, ettei kumpikaan ole hyvä, kirjoita kolmannella tavalla.”

Manninen ajatteli alun perin kirjoittaa kiitospuheensakin eräänlaisena oodina kustannustoimittajalle.