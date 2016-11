Sota-aikana seksi oli ihmistoivon rakentamista – sankarihautajaiset puhkesivat orgioiksi

Tätäpä ei opetettu koulun historiantunnilla: jatkosodan aikaisista sankarihautajaisista kehkeytyi Sotkamossa sotaorgiat, ”naijaiset”.

Uskomatonta, mutta totta.

Hautajaisiin kainuulaiselle kylälle oli kokoontunut suuri väkimäärä. Miehiä rintamalta ja naisia syrjäkyliä myöten. Sota-aikaan nämä kaksi ihmisryhmää kohtasivat harvoin, ja nyt kun hetki oli otollinen, purkautuivat paineet porukalla.

Ihmiset ryöstäytyivät parittelemaan maastossa paljaan taivaan alla.

Eräs rintamamies muistelee suunnistaneensa tuhkakyläläisen tytön kanssa harrastamaan seksiä ”mäenrinteeseen”, mutta vapaata paikkaa oli vaikea löytää, koska ”ihmistoivon tekijöitä” makasi polunvarressa niin tiheään.

”Niitä oli aivan kymmenittäin, eivätkä ne juuri välittäneet siitä, vaikka heidän työmaataan jäi katselemaan.”

Kuvaus Sotkamon sotaorgioista on peräisin Sari Näreen tietokirjasta Sota ja seksi (Tammi).

Viime kuussa ilmestynyt teos kääntää tuoreen lehden suomalaiseen sotahistoriankirjoitukseen tarkentamalla aiheeseen, joka herättää – miten sen nyt sanoisi – intohimoja.

Sodan ja seksin alaotsikko kuuluu: Rintamamiesten seksuaalikerrontaa talvi- ja jatkosodan ajalta.

Valtaosan materiaalista Näre on kerännyt niin sanotusta korsuperinneaineistosta, joka kuuluu Suomalaisen kirjallisuuden seuran kansanrunousarkistoon. Aineisto koostuu 265 muistelijan haastatteluista, jotka kerättiin 1970-luvun alussa.

Näre teki yhdenlaisen uroteon. Erillistä luokkaa seksijutuille korsuperinneaineistossa ei ole – ”seksuaalivaikeuksille” kyllä. Niinpä tietokirjailija kahlasi nenä näyttöpäätteessä 12 000 sivun mikrofilmiaineiston etsien kohtia, jotka käsittelivät seksiä.

Kertojia Sotaan ja seksiin päätyi noin 80. Yksi heistä on Sotkamon naijaisiin osallistunut.

Lopputulos on 400-sivuinen kirja, joka pursuaa tarinoita, kaskuja, lauluja, yksityiskohtia. Riettaan miespuheen ja tutkijanäänen välillä ilmenee hupaisa kontrasti. Näre kirjoittaa:

”Yhdessä korsuporukan kesken kerrataan genitaalien sopivuutta miehen nautintoon ja tehdään yleisarvio naisen eroottisesta tasosta.”

Poutiainen

Sota ja seksi naurattaakin niin, että sen lukeminen tätä tekstiä varten kävi avokonttorissa liki mahdottomaksi. Käkätykseni häiritsi serminaapureita.

Esimerkiksi seuraavan jutun kohdalla.

”Juu, me maattiin sen lotan kanssa samassa poterossa, se oli yhden everstin tytär, nuori ja nätti. Kun me maattiin siinä suojassa vihollisen kranaateista, rupes mun tekee mieli naida. Mä kysyin sopisko ja se vastasi, että sen kun vaan. Oli sillä pirulla villahousuja, kahdet tai kolmet päällekkäin. No, olihan pakkastakin. Juuri kun me naitiin, lakkasi tykistötuli ja sitten vihollinen hyökkäsi.”

”Me maattiin vain ja naitiin, vaikka vihollisia hyppi poteromme ylitse kuin heinäsirkkoja. Emme lopettaneet ja se lotta kysyi että mitä siellä oikein nyt tapahtuu. Keitä juoksee meidän yli?”

Kertojaksi on mainittu eräs Piippu-Nokelainen, ja tarina on todennäköisesti keksitty, toisin kuin Sotkamon sotaorgiat. Mutta totuus ei ollutkaan tärkein. Tarinoiden tehtävä oli tiedonvälitystä suurempi: riettaat kertomukset lähensivät rintamamiehiä. Loivat yhteisen intimiteetin.

Ja niin kasvoi taistelutahto, Sari Näre päättelee.

Kapteeni E. Rikala

Havainto on kirkas ja nostaa korsujen härskeimmätkin panojutut uudenlaiseen valoon. Tasosta viis, jos mieli kohosi ja yhteistyö taistelukentällä sujuvoitui. Sota jos mikä on joukkuepeliä.

Itsetyydytys oli käytännössä kiellettyä, ja ”runkkareita” halveksuttiin. Tieto yllättää, kunnes lukee Näreen tulkinnan: omiin oloihinsa vetäytymällä onanisti murensi yhteisöä ja sitä kautta taistelutahtoa.

”Pillusta” puhuttiin siksikin, että se oli ainoita aiheita, joista ei syttynyt riitaa. Aseveljen saamasta tyydytyksestä kannettiin jopa yhteistä huolta. Lomalta palaajalta kysyttiin: ”Saitko naida?” tai ”Kuinka monta kertaa pimpsautit ennen kuin ehdit pudottaa repun selästäsi?”

Myös seksuaalisista epäonnistumisista puhuttiin. Yleinen riesa oli ennenaikainen siemensyöksy.

Vahingoniloa ja myötätuntoa tunnettiin niitä kohtaan, joiden kirjeheila paljastui tavatessa epärehelliseksi: naisella olikin lapsia kirjeessä luvatun muutaman sijasta kokonaista kahdeksan – ja ”nyt se ämmä on taas tiineenä, voi jumalauta”.

Kekseliäisyys ei tuntenut äärtä. Näre kirjoittaa:

”Kovalla pakkasella jopa irrotettiin lumesta löydetty naisen jalanjälki ja tuotiin se kaikkien ihasteltavaksi, minkä jälkeen alkoi paikannus, missä kohdin naisen alapää on ollut kävellessä.”

Eräs aseveli keräsi karvatupsuja ”pimpsloorista” tai niiden ”niskasta”. Asetteli sitten niitä Tampereelta hankkimaansa vitriiniin. Lasin taakse, vihreälle sametille, numerojärjestykseen.

”Näytteitä” kuului kertyneen kolmattakymmentä.

Sari Näre on helsinkiläinen tutkija, tietokirjailija ja sosiologian dosentti Helsingin yliopistossa.

Vuonna 2008 hänen ja Jenni Kirveen toimittama Ruma sota (Johnny Kniga) oli Tieto-Finlandia-ehdokkaana.

Kirja ravisteli kuvauksilla suomalaisten sotilaiden alkoholismista, huumeidenkäytöstä ja ruumiiden häpäisemisestä.

Teemu Keskisarjan ja Ville Kivimäen lailla Näre kuuluu viime vuosina menestyneeseen sotahistorioitsijoiden joukkoon, joka paljastaa epämiellyttäviäkin totuuksia.

Luutnantti E. Jalaster

Aiemmin Näre on kirjoittanut myös sukupuolikulttuurista, kuten tyttöjen kokemasta häirinnästä ja seksuaalisesta väkivallasta.

Suurin osa korsujutuista esineellistää naista surutta. Mitä Näre ajattelee tästä?

”Ajan henki oli kaksinaismoralistinen ja normitti puhuntaa. En siis tästä ajasta käsin lähtisi tuomitsemaan kertojia feministiset silmälasit päässä”, hän vastaa.

Seksin ja seksipuheiden saralla miehiä säätelivät siis huomattavasti löysemmät suitset kuin naisia. Tasa-arvo ja poliittinen korrektius keksittiin vasta tulevina vuosikymmeninä.

Tässä kohtaa juttua joudun käyttämään rumaa sanaa: vittu.

Kyse on erikoisuudesta suomalaisessa kansanperinteessä, Näre muistuttaa. Naisen elimellä suojeltiin muinoin karjaa tai kylvöä ja loitsittiin aseita murtumattomiksi.

Näre tulkitsee, että samankaltaista taikuutta harjoitettiin sotarintamallakin, tosin vain puheissa. Seksipuheilla miehet manasivat terästä selkärankaansa ja hitsasivat aseveljiä toisiinsa.

”Vitun voima oli mukana korsussa”, Näre sanoo.

Rintamamiehille vittu oli siis ase, jolla torjuttiin vihollista. Jos Närettä on uskominen, kenties yhtä tärkeä kuin Suomi-konepistooli.

Toki Närettä harmittaa se taakka, joka sota-ajan naisten harteille – tai pikemminkin lanteille – kaksinaismoralismin hengessä sälytettiin. Sodassa ja seksissä hän kirjoittaa siitäkin perusteellisesti.

Niin sanottujen siveystalkoiden aikana kotirintaman naisilta edellytettiin uskollisuutta sotimaan lähteneitä miehiään kohtaan. Mutta miehet saivat elostella pidäkkeettä.

Naisia kiskottiin kahtaalle: yhtäällä tuli säilyttää siveys, toisaalla vastata miehen tarpeisiin, kun tämä saapui ”sieltä jostain” lomalle seksinhimoa sykkien.

Naimattomaan naiseen saattoi sänkypuuhista tarttua huoran maine. Ja tämä siis kahden hellyydenkipeän ihmisen yhdessä tuumin toteuttamasta lemmenhetkestä.

Huorittelusta ovat kärsineet lotatkin. Näreen mukaan aivan turhaan, sillä vain ani harva lotta oli seksisuhteessa sotilaan kanssa tai joutui edes häirityksi. Tarkkaa tietoa lottien ahdistelusta on kuitenkin vaikea saada, koska itsensä syyllistämisen pelossa moni lotta jätti kantelematta kohtaamastaan häirinnästä.

Kenties vaikeinta oli niillä työvelvollisilla naisilla, jotka pakotettiin pyykkäreiksi pesulajuniin sotarintaman läheisyyteen. Komennus altisti naisen lain nojalla seksuaaliselle häirinnälle.

Hauskojen tarinoiden lisäksi Sota ja seksi tarjoaa siis traagisia ja vastenmielisiäkin. Hyväksikäyttäjiksi ryhtyivät joskus myös naiset: eräs kertojista kuvaa, kuinka kolmikymppinen talon isännän sisar ”panetti ihtejään” 13–14-vuotiaalla hoidokkipojalla.

Kun jatkosodan valloitusretki eteni Itä-Karjalaan, jotkut suomalaiset sotilaat raiskasivat venäläisiä naissotavankeja ja -siviilejä. Kirjan loppupuolella kuvaillaan jopa nekrofiliaa. Näre kirjoittaa:

”Jälkipuheita syntyi Alakurtin valtauksessa sattuneesta tapauksesta, jossa yksi naissotilas kaatui. Tällöin eräs myöhemmin itsekin kaatunut helsinkiläinen vänrikki oli riisunut ruumiin ja sanonut: ’Nyt pojat, ennen kuin tavara jäähtyy.’”

Sota oli sysäys seksuaaliseen vallankumoukseen – kaksi vuosikymmentä ennen villiä 1960-lukua, Näre väittää.

Suomi oli 1930- ja 40-luvuilla maatalousyhteiskunta, ja kylissä elettiin tiukassa sosiaalisessa kontrollissa. Sitten puhkesi sota. Ihmismassat lähtivät liikkeelle. Rintamalle, evakkoon, pakkotöihin, kuka minnekin. Eikä kytännyt naapuri.

Sukeutui lukematon määrä seksuaalisia kohtaamisia ja kokeiluja. Jatkosodan aikaan saksalaiset sotilaat toivat uutta verta niin jälkikasvuunkin kuin suomalaisten sänkytapoihin. Saksalaisista huhuttiin, että he antoivat naisille peräti suuseksiä.

Ja naimaan oli järkevintä heittäytyä nopeasti. Eihän voinut tietää, jäisikö kerta viimeiseksi.

Sota muutti ihmisten käsitystä seksistä käytännölliseen suuntaan. Seuraukset heijastelevat nykypäivään saakka.

”Voi olla, että suomalaisen, sallivan sukupuolikulttuurin takana on osittain sota-aika”, Näre sanoo.

Sotkamon sotaorgioissakin oli kyse käytännöllisyydestä. Pantiin, kun pystyttiin, vaikka joukolla julkisella paikalla. Moista olisi vaikea kuvitella tapahtuvan rauhan aikana.

Ja mikä hätkähdyttävintä: Sotkamon naijaiset ilmeisesti toistuivat.

Kun miehet olivat lähdössä rintamalle, kokoontuivat pitäjän naiset saattamaan heitä kirkonkylän raitille. Eräs korsukertojista kuvailee:

”Ja voi sitä ’lihan piilotusta’ mikä Sotkamon aseman viereisessä metsikössä ja radanvarsipensaikossa tapahtui. Siellä ei tytöt, eikä rouvatkaan ujostelleet toisiaan, vaan koko seutu oli kuin yhtä ’siskon petiä’, jossa naitiin vieri vieressä.”

Kertojan mukaan ”hotellin tytöillä” oli käsilaukussaan paperinen lakana, jonka he levittivät allensa. Jotkut miehet naivat useampaakin naista.

”Minä kävin siellä erään rouvan kanssa kaksi kertaa ja sitten viime hetkellä vielä maitotalon tytärkin tahtoi.”

Myös naisten kerrotaan kohdanneen useita kumppaneita. Mutta ketään ei kertoja huorittele. Oltiin ikään kuin tasavertaisina isänmaan asialla ihmistoivoa rakentamassa.

Muistelukset kainuulaiskylän sotaorgioista välittyvätkin pikemminkin lämpimänä kokemuksena kuin panomiehen retosteluna.

”Ja jos mistään, niin tästä sitä puhuttiin paljon ja kauan, ja puhutaan vieläkin, kun vain kaksi sellaista aseveljeä tapaa, jotka tuolloin olivat Sotkamossa.”

