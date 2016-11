Suomen massiivisin dvd-paketti julki joulukuussa, sisältää 232 SF-filmiä ja painaa kahdeksan kiloa – mukana kaksi osittain tuhoutunutta harvinaisuutta

Yhdeksäs joulukuuta VLMedia julkaisee Suomen elokuvahistorian perusteellisimman ja fyysisesti jättimäisimmän juhlakokoelman Suomen Filmiteollisuuden elokuvista.

Jättikokoelmalla yhtiö haluaa juhlistaa satavuotiasta Suomea.

”Keräilijöitä ennakkoon saaman palautteen perusteella tätä boksia todella odotetaan”, kertoo Tommy Nyholm VLMediasta.

Kokoelma sisältää 232 elokuvaa vuosilta 1934–1963. Ensimmäinen on Erkki Karun ohjaama Meidän poikamme ilmassa – me maassa ja viimeinen Teerenpeliä (ohjaus Aarne Tarkas ). Suomen Filmiteollisuus toimi vuosina 1933–1965.

Osa elokuvista on julkaistu aiemmin, mutta juhlakokoelmassa on kaikki yhtiön filmit. Paketissa on yli 40 aiemmin dvd:llä julkaisematonta elokuvaa. Elokuvat ovat pääsääntöisesti omilla levyillään.

Mukaan on otettu myös osittain tuhoutuneet elokuvat Hevoshuijari (1943) ja Tyttö astuu elämään (1943). Näitä ei ole esitetty julkisesti 1940-luvun jälkeen.

Kokoelmaa varten ei ole tehty uusia masterointeja.

Kokoelma on pakattu vajaa puoli metriä levyiseen boksiin ja se painaa noin kahdeksan kiloa. Mukana tulee myös 56-sivuinen kirjanen, joka sisältää julistekuvia ja esittelyt elokuvista.

SF:n kuuluisimpia elokuvia ovat SF-paraati, Kulkurin valssi, Suomisen Olli -elokuvat, Lentävä kalakukko, Tuntematon sotilas, Pekka ja Pätkä -elokuvat, Komisario Palmun erehdys ja Tulipunainen kyyhkynen.

Yhtiön palveluksessa toimivat muiden muassa ohjaajat Armand Lohikoski, Edvin Laine ja Matti Kassila. SF:n merkittävin hahmo oli toimitusjohtaja T. J. Särkkä, joka toimi myös ohjaajana, tuottajana ja käsikirjoittajana.

Yhtiöllä oli pitkään käytössään Helsingin Liisankadulla oma elokuvastudio, joka oli Pohjoismaiden suurin.