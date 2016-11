Fiskarsiin on nousemassa uusi yksityinen keramiikkamuseo

Millaista mielikuvituksellista keramiikkataidetta näemme tulevaisuudessa? Miten kolmiulotteinen tulostustekniikka muuttaa tuotteiden suunnittelua ja yhdistää sen vuosisatoja vanhoihin käsityöläistaitoihin?

Esimakua tulevaisuuden keramiikasta saa kansainvälisestä Ceramics and its Dimensions: Shaping the Future -näyttelystä Fiskarsin Kuparipajassa. Monet esineistä ovat syntyneet Aalto-yliopiston ja kolmen muun eurooppalaisen korkeakoulun muotoilun opiskelijoiden työpajassa saksalaisessa Kahla-porsliinitehtaassa viime keväänä.

Juhani Niiranen / HS

Siitä, mitä teknologinen vallankumous voi tuoda tullessaan kertovat suomalaislasten työpajan esineet. Lasten kuvat, kuten 11-vuotiaan Kukan piirtämä kannu taltioitiin digitaaliseen muotoon ja tiedostot lähetettiin sähköpostilla New Yorkiin. Siellä ne tulostettiin 3d-tekniikalla esineiksi, jotka lähetettiin postissa takaisin Suomeen.

Muodoiltaan huikeimpia esimerkkejä ovat Jonathan Keepin jäävuoria muistuttavat veistokset. Tulostimella syntynyt posliinirakenne vaikuttaa hämmästyttävän luonnolliselta satunnaisesti aaltoilevine muotoineen.

”Pitää tuntea materiaali erittäin hyvin, jotta pystyy näin taiturilliseen lopputulokseen”, sanoo keramiikkataiteilija Karin Widnäs, joka valvoo ja opastaa kävijöitä.

Juhani Niiranen / HS

Keramiikan tuhatvuotinen historia ja nopeasti kehittyvä tekniikka yhdistyvät upealla tavalla Monica Romagnolin muotoilemissa uurnissa. Ikivanhat pintakoristeet on korvattu taiteilijan nykytekniikan avulla luomilla reliefimäisillä arkisilla ihmishahmoilla kuten kauppakasseja kantavalla miehellä.

Myös keramiikan ja lasin yhdistäminen näyttää onnistuvan uudella teknologialla lasipulloissa, joiden ympäri kiertävät keramiikkamassasta tulostetut punosvyöt. ”Näissä on tehty 3d-tekniikalla ensin punos ja sitten puhallettu lasi sen sisälle”, Widnäs kertoo.

Juhani Niiranen / HS

Herkän koristeelliset, värikkäät tulosteet peittävät myös lasien pintaa, niinpä niihin on helppo tarttua.

Uutta tekniikkaa ei tarvitse käyttää aina, vaan kekseliäitä tuotteita voi saada aikaan myös perinteisin menetelmin kuten valamalla lämmityslevyjä. Pyöreät, kolmen sentin paksuiset keramiikkalevyt ladotaan metallitelineeseen kuumennettavaksi, ja niiden avulla viileä huone saadaan pidettyä pehmoisen lämpimänä.

Toinen mainio keksintö on huokoisesta punasavesta muotoiltu ekologinen ”jääkaappi”. Ulkokuoren sisälle upotetaan keraaminen allas, ja seinämien väli täytetään pikkukivillä ja kylmällä vedellä. Koska vesi haihtuu savesta, syntyy sähköttä toimiva jääkaappi, jossa elintarvikkeet pysyvät viileänä.

Juhani Niiranen / HS

”Samanlaisia käytetään Afrikassa pitämään vettä kylmänä”, Karin Widnäs tietää. ”Miksei tällaista voi käyttää myös suomalaisilla kesämökeillä?”

Keramiikkataiteen aktiivinen konkari on monessa mukana. Viime talvena hänen ja professori Tapio Yli-Viikarin aloitteesta Aalto-yliopisto järjesti professori Kyllikki Salmenhaaran 100-vuotisnäyttelyn Fiskarsissa. Näyttelystä tuli menestys, ja niinpä Aalto-yliopisto halusi tuoda myös alan tulevaisuutta hahmottavan näyttelyn Fiskarsiin Helsingin Design-museon sijasta.

Nyt Widnäs paneutuu myös yksityisen keramiikkamuseon rakentamiseen oman studionsa ja kotinsa naapuriin Fiskarsiin. Hänestä on tärkeää vaalia alan tietoutta materiaaleista ja työtavoista sekä kerätä vanhan käsityöammatin osaajien töitä talteen.

Juhani Niiranen / HS

”Haluan näyttää, mitä kaikkea upeaa keramiikasta on osattu tehdä. Nyt ei ole olemassa mitään instanssia, joka säilyttäisi alan tietoutta. Tämä on tehtävä, koska alan opetustakin ollaan vähentämässä.”

Puusta rakennetun studion ja asunnon suunnitteli arkkitehti Tuomo Siitonen 12 vuotta sitten, ja hänet Widnäs pyysi hahmottelemaan myös yli 300 neliön museorakennuksen. Loppusilauksen ja käytännön hanketta vetää projektiarkkitehti arkkitehti Kristian Forsberg.

Rakennuslupa meni läpi alkusyksystä, ja työmiehet valavat parhaillaan perustuksia ennen talvea. Työt jatkuvat keväällä.

”Vielä tarvitaan rahaa. Lahjoittajien – niin yksityisten kuin yritystenkin – nimet tulevat reliefilaattoihin, jotka kiinnitetään museon seiniin”, Widnäs kertoo. Kaksikerroksisen rakennuksen maamerkiksi nousee piippu, joka on osaksi sisällä ja osaksi ulkona.

Ja tietysti piippu päällystetään Widnäsin tekemillä keramiikkalaatoilla.

”Näin yhdistetään arkkitehtuuria ja keramiikkaa.”

Kun museo avautuu vuonna 2019, yläkerran pysyvä näyttely saa rinnalleen myös vaihtuvia näyttelyitä. ”Kutsun tekijöitä Suomesta ja ulkomailta, sillä haluan avata ovia myös maailmalle”, Etelä-Koreassa asunut taiteilija sanoo.

Ceramics and its Dimensios-näyttely 7.12. asti Fiskarsin Kuparipajan valkoisessa salissa ti–su 11–17.

Jätti herää -valotaiteen esitys Kuparipajan mustassa salissa la 25.11. klo 19