Brittiarkkitehti Norman Foster on valittu toteuttamaan Prado-museon laajennusosa. Madridin ylpeyksiin kuuluvan Pradon Salón de reinos eli Kuninkaiden sali uudistetaan ja laajennetaan. Museo saa laajennuksen yhteydessä 2500 neliömetriä lisätilaa. Norman Fosterin kanssa projektia toteuttaa espanjalaisarkkitehti Carlos Rubio. Laajennuksen kustannusarvio on 30 miljoonaa euroa ja se on ajoitettu valmistuvaksi Pradon 200-vuotisjuhliin vuonna 2019.