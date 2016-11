Europarlamentti palkitsi peruukkikomedian Lux-elokuvapalkinnolla

Saksalaiskomedia Isäni Toni Erdmann on voittanut Euroopan parlamentin Lux-elokuvapalkinnon. Parhaan euroelokuvan palkinnosta äänestivät EU-parlamentin jäsenet.

Isäni Toni Erdmann on Maren Aden ohjaama elokuva, jossa isä ja tämän aikuinen tytär hakevat yhteistä säveltä tragikoomisissa yhteyksissä. Isä huvittaa tytärtään ja itseään esittämällä erilaisia hahmoja ja pukeutumalla pilailuhampaisiin ja peruukkiin.

Europarlamentti on jakanut Lux-palkinnon kymmenen kertaa ja saksalaiselokuva voitti nyt äänestyksessä Leyla Bouzidin elokuvan As I Open My Eyesin ja Claude Barrasin My Life as a Courgetten. Suomessa Isäni Toni Erdmann tulee teattereihin joulukuussa.