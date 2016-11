Mezzosopraano Joyce DiDonato esiintyy tänään ensi kertaa Suomessa

Merkittävä yhdysvaltalainen mezzosopraano Joyce DiDonato konsertoi tänään Il Pomo d’Oro -orkesterin kanssa Musiikkitalossa, ensi kertaa Suomessa. DiDonaton In War and Peace -konserttikiertue alkoi 17. marraskuuta Brysselistä ja päättyy 15. joulukuuta New Yorkiin.

Projekti etsii barokkimusiikin keinoin ratkaisuja maailman kaoottiseen nykytilaan. Keskeinen kysymys on, kuinka löytää rauha kaaoksen keskellä.

Kiertueen ja juuri ilmestyneen äänitteen alkusysäyksenä oli viime marraskuussa Pariisissa tapahtunut terrori-isku, johon muusikko halusi reagoida rakentavalla tavalla.