Ennio Morricone marraskuun lopussa Helsinkiin

Elokuviin säveltämästään musiikista tunnettu italialainen Ennio Morricone, 88, esiintyy 30. marraskuuta Helsingin areenassa. Morriconen konsertti peruuntui viime keväänä.

Morricone alkoi kirjoittaa televisiomusiikkia vuonna 1960. Ensimmäinen elokuvatyö oli Kourallinen dollareita (1964). Tunnetuimmat sävellyksensä Morricone on tehnyt Sergio Leonen ohjaamiin spagettiwestern-elokuviin. Herrat kohtasivat ensimmäisen kerran vuonna 1963, kun Leone pyysi Morriconea yhteistyöhön. Kun he näkivät toisensa, he tajusivat olleensa luokkakavereita kolmannella luokalla, Morricone kertoi laajassa haastattelussa perjantaina Dagens Nyheterissä. Siitä alkoi yhteistyö, joka jäi elokuvahistoriaan.