Kuvitteellisen todellisuuden kautta päin rasismia ja ahdasta uskonnollisuutta – suursuosittu fantasiaromaani on HS Kirjaston viikon kirja

Siri Pettersen (s. 1971) on saanut Norjan sekaisin. Fanit maalaavat muotokuvia hänen Korpinkehät-kirjojensa päähenkilöistä, nimeävät lemmikeitään näiden mukaan, leipovat Korpinkehät-cupcakeja, kutovat samanlaisia villapaitoja, joita hahmot käyttävät, säveltävät kirjojen seikkailuista lauluja, suunnittelevat Korpinkehät-aiheisia koruja ja astioita, piirtävät sarjakuvia hahmojen elämästä, pukeutuvat hahmoiksi, ottavat Korpinkehät-tatuointeja ja ovat jopa luoneet kirjasarjan logoa muistuttavan jooga-asennon.

Fanien lisäksi Pettersenin fantasiakirjoja ylistävät kriitikot niin Norjassa kuin Ruotsissakin. Suomessa myös: Odininlapsi (suom. Eeva-Liisa Nyqvist, Jalava) oli viime keväänä ehdolla Tähtifantasia-palkinnon saajaksi.

Jo nyt tämä pohjoismaisen fantasiakirjallisuuden viime vuosien merkittävimmistä tapauksista on HS Kirjaston viikon kirja ja luettavissa ilmaiseksi sähköisessä HS Kirjastossa.

Odininlapsi on Korpinkehät-trilogian avausosa ja kommentoi yhteiskunnallisia kysymyksiä kuvitteelliseen todellisuuteen sijoitettuina. Perinteisesti nämä kysymykset liittyvät ulkopuolisuuteen ja siitä kumpuavaan rasismiin sekä uskontoon.

”Kerronta on sujuvaa, henkilöhahmot moniulotteisia, luotu maailma kiinnostava”, summasi Arla Kanerva kritiikissään (HS 22.9. 2015).

Päähenkilönä on nuori Hirka-tyttö, joka kasvaa hännättömänä hännällisten maassa. Hännän lisäksi häneltä puuttuu jotain muutakin: jotain, mikä osoittaa hänet perustavalla tavalla erilaiseksi ja vääräksi. Hirkalla ei ole Mahtia, hännällisen väen maahan kytkeytynyttä taikavoimaa.

Lisäksi on tietenkin maailma pelastettavana ja minuus löydettävänä.

Kuvioon liittyy myös nuorta rakkautta komean lapsuudentoverin, ylhäiseen sukuun kuuluvan Rimen, muodossa. Hänen kauttaan käsitellään uskoa ja uskontoa sekä sen asemaa yhteiskunnassa. Nuori uskonsoturi joutuu kohtaamaan klassisen kysymyksen: onko parempi uskoa valheeseen kuin kuulla, että jumalaa ei ole?

Kirja onnistuu luomaan maailmasta omalakisen kokonaisuuden, jossa tutut elementit kietoutuvat sopivasti uusiin ja outoihin.

”Fantasiakirjallisuus on ensisijaisesti viihdettä, ja tämän funktion Odininlapsi täyttää mainiosti”, Arla Kanerva kirjoittaa.

Siri Pettersen kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa olleensa outo lapsi:

”Leikin yksinäni, luin ja rakentelin mielikuvitusmaailmoja. En tuntenut olevani osa yhteisöä, mutta muutakaan ei ollut. 1970-luvulla oudot eivät löytäneet toisiaan. Nythän se on netin myötä helppoa, mikä on suuri onni.”

Kun Pettersen oli neljäntoista, luokka teki vierailun Tromssan yliopistoon. Pistäytyminen yliopiston kirjakaupassa muutti hänen elämänsä.

”Huomasin nurkassa pienen hyllyn”, Pettersen kertoo. ”Hyllyllä oli laatikko, joka näytti siltä, että siihen ei ole koskettu kymmeneen vuoteen. Avasin laatikon ja poimin sieltä kirjan.”

Hän löysi sellaisen kirjallisuuden, jota halusi itsekin kirjoittaa.

