Scorsesen uusimman elokuvan näkee ensimmäisenä 400 pappia Vatikaanissa

Ohjaaja Martin Scorsesen uusin elokuva Silence on vihdoin valmis. Odotus on ollut pitkä, sillä Scorsesen elokuvaprojekti on kestänyt yhteensä 27 vuotta.

Elokuvan maailman ensi-ilta on ensi tiistaina Vatikaanissa, kertoo Guardian-lehti. Ohjaaja osallistuu elokuvailtaan yhdessä 400 papin kanssa. Paavin ei kuitenkaan odoteta saapuvan paikalle.

Elokuva perustuu japanilaisen Shusaku Endon samannimiseen vuonna 1966 julkaisuun romaaniin. Se kertoo kahdesta 1600-luvulla eläneestä portugalilaisesta jesuiittalähetyssaarnaajasta, jotka lähtevät Japaniin etsimään oppi-isäänsä Ferreiraa.

Elokuvassa heitä näyttelevät Andrew Garfield ja Adam Driver. Ferreiran roolissa nähdään Liam Neeson.

Ferreira oli lähetyssaarnaaja, joka luopui uskostaan sen jälkeen, kun häntä kidutettiin antikristillisissä puhdistuksissa Japanissa. Puhdistukset kestivät yli 250 vuotta. Sen aikana kymmeniätuhansia kristittyjä vainottiin, kidutettiin ja tapettiin. Kristinusko sallittiin Japanissa 1873.