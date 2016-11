Suomalaislaulaja Saara Aalto loisti täydessä elementissään Britannian X Factor -ohjelman lauantai-illan kahdeksannen viikon jaksossa. Illan aikana kuultiin poikkeuksellisesti kaksi esitystä jokaiselta kisaajalta.

Viikon Louis Loves -teeman mukaan kappaleet lukeutuivat kilpailun tuomarin Louis Walshin suosikkeihin.

Aalto lupaili HS:lle etukäteen, että luvassa on kaksi hyvin erilaista esitystä, ja sellaiset kieltämättä saatiin. Hyvä niin: monipuolinen heittäytyminen on taitavan Aallon selkeitä valtteja.

Piikikkäällä kullanvärisellä pannalla päänsä koristellut suomalainen lauloi ensimmäisenä paatospopin kimmeltävän klassikon, Abban The Winner Takes It All -kappaleen säestäen itseään flyygelillä.

Saman Abba-kappaleen Aalto oli esittänyt jo kilpailun livelähetyksiä edeltäneessä jaksossa Los Angelesissa.

Kuuntele kappale tästä. Juttu jatkuu videon jälkeen.

Laulun ääripäitä, herkkää surumielistä alkuosaa sekä mahtipontisesti paiskautuvaa kliimaksia, korostava luonne sopi loistavasti Aallon tyylirepertuaariin, joka on venynyt kilpailun mittaan vakuuttavasti Titanic-elokuvaballadista riehakkaampiin Björk, Lady Gaga ja Donna Summer -vetoihin.

Aalto teki Abba-numerosta melodiaa ja jousisovitusta myöten upean täysipainoisen oman versionsa, jossa oli luonnetta, aidonoloista kohtalokkuutta ja ravistelevaa, pelotonta heittäytymistä – oikeastaan kaikkea, mitä tämän tapaiseen popesitykseen vaaditaan.

Yleisö puhkesi taputtamaan jo ensimmäisen kertosäkeen kohdalla, toinen oli jo silkkaa ekstaasia: yleisö osoitti suosiotaan seisaaltaan tuomari Sharon Osbourne mukaan lukien.

Toisessa esityksessään pilvilavasteen päällä loikoillut ja kimmeltäviin koristeisiin pukeutunut Aalto loihti timanttiaiheisen yhdistelmän. Se rakentui James Bond -tunnussävelmä Diamonds Are Foreverin ja Marilyn Monroen tunnetuksi tekemän Broadway-henkisen jazzlaulun Diamonds Are a Girl’s Best Friendin varaan.

Kuuntele kappale tästä. Juttu jatkuu videon jälkeen.

Vallattoman vauhdikas ja sensuelli esitys iski vastustamattomasti ohjelman viimeisenä esityksenä. Aalto näytti nauttivan notkean ja rotevan show-numeron jokaisesta hetkestä, ja esityksen luonteva riemu välittyi kotikatsomoon.

Suomalaislaulajan lisäksi lauantain jaksossa kuultiin muun muassa poikabändi 5 After Midnightin alkuperäiselle varsin uskollinen tulkinta Uptown Funk -hitistä, 18-vuotiaan Emily Middlemasin hienon veikeä ukuleleversio Britney Spearsin Toxic-klassikosta, huumorihahmo Honey G:n tyyliin istunut MC Hammerin letkeily U Can’t Touch This sekä Matt Terryn kunnianhimoinen mutta hieman puolitiehen jäänyt yritys Sian Alivesta.

Viisikon kokonaisantiin suhteutettuna Aallon suoritusta saattoi helposti pitää illan vahvimpana ilman kotiin päin vetämisen tarvetta.

Aalto itsekin hehkui itseluottamusta esitysten jälkeen. Hän postitti yhteisöpalvelu Twitteriin videon, jossa hän arvioi ”illan olleen todennäköisesti paras koskaan” ja pyysi fanejaan äänestämään.

”Olin todella huolissani, mitä tuomarit ajattelevat siitä, että olen pianon takana, mutta he rakastivat sitä ja laulua”, Aalto sanoi Abba-esityksestään.