Blaue Frau reivaa parhaillaan putkeen 72 tuntia: ilmoittautumalla pääset mukaan

Perjantaina se alkoi kello 18 SIC-galleriassa Jätkäsaaressa. Ja vasta maanantaina kello 18 se päättyy.

Blaue Frau esittää tämän viikonlopun ajan keskeytymätöntä Rave-esitystä yhteensä 72 tuntia. Yhdessä koreografi Carl Knifin kanssa SIC-galleriassa tehdyssä esityksessä yleisö voi vierailla aina muutamien tuntien jaksoissa, mutta esitys ei kertaakaan keskeydy.

Työryhmän jäsenet käyvät kukin vuorollaan nukkumassa, mutta palaavat sitten takaisin. Viikonlopun käsikirjoitus on yli satasivuinen ohjekirja, ikään kuin partituuri, jossa määritellään minuutilleen illan askeleet ja muu toiminta.

Galleriassa yleisöltä otetaan pois kellot ja puhelimet, ja heidät ohjataan tiukasti osoitettuihin paikkoihin, joista he voivat seurata reivaamista. Katsojia pääsee kerralla sisään vain kourallinen.

”Mulla on sellainen olo, että maailma mun ympärilläni menee rikki. Kaikki uhat ja maailman vääryydet vyöryvät päälle. Silti pitäisi jatkaa elämää normaalisti, herätä aamulla ja viedä lapsi kouluun. Aloin miettiä, että mitä jos tekisi sellaisen esityksen, jossa ulkomaailma suljettaisiin kokonaan pois”, sanoo näyttelijä Sonja Ahlfors.

Ahlfors on toinen suomenruotsalalaisen Blaue Frau -ryhmän jäsenistä. Toinen on hänen teatterikorkeakouluaikainen kurssitoverinsa Joanna Wingren.

SIC-gallerian tilassa Knif, Ahlfors ja Wingren esittävät hidastettuna reiviä. Knifin koreografin käsialassa on jotain tunnistettavaa hänen aiemmista töistään. Hän on saanut ennenkin arkiset liikeradat vaikuttamaan surrealistisilta.

Joanna Wingrenille hidas liike ja ajantajun katoaminen ovat tärkeä osa esitystä. ”Nykyään on sellainen olo, että pitää olla koko ajan vahvoja ja selkeitä mielipiteitä asioista. Rave:ssa luomme tilan, joka ei vaadi ajan hermolla olemista.”

Blaue Frau on kulkenut yhdessätoista vuodessa pitkän matkan. Vuonna 2005 perustettu kahden näyttelijän feministinen ryhmä halusi Wingrenin mukaan aluksi opettaa yleisöään ja muita teatterintekijöitä.

”Teimme esityksiä, jotka olivat ikään kuin antiteesejä kentällä vallitseville teeseille.”

Esimerkiksi Mina vackra ögon oli esitys, jossa Blaue Frau halusi luoda feminististä huumoria. Just like a man taas vastustaa stereotyyppisiä miesrooleja.

”Hiljalleen kuitenkin halusimme antaa yleisölle enemmän vapautta ja kiinnostuimme enemmän siitä, mitä halusimme sanoa”, sanoo Wingren.

Sen jälkeen esityksistä tuli paljon haavoittuvaisempia ja provokatorisempia. Esimerkiksi Wall to wall -esityksessä he kokeilivat, miten seksuaalisia voivat olla näyttämöllä ilman että heistä tulee objekteja.

Ryhmä on tehnyt yhteistyötä monien taiteilijoiden kanssa, muun muassa koreografi Liisa Pentin ja Hanna Brotheruksen sekä ohjaaja Anna-Mari Karvosen ja kirjailija Johannes Ekholmin kanssa.

Seuraava käännekohta oli Blaue Frau do Paul Auster -esitys, joka puhui suoraan suomenruotsalaisen teatterinkentän valtasuhteista, muun muassa niin, että esityksessä esitettiin kaaviokuva, jossa ihmiset mainittiin heidän omilla nimillään. Esitys leikki faktan ja fiktion rajalla tulenarasti.

Sen jälkeen heistä tuli vieläkin suorasanaisempia. Taxen&Terrier -podcast-sarjassaan he puhuvat paljon vallasta ja analysoivat teatterikenttää ja ovat saaneet aikaiseksi isojakin debatteja suomenruotsalaisessa mediassa.

”Podcats-ohjelman myötä olemme huomanneet, että valta on koko ajan liikkeessä. Vaikka meillä ei ole rahaa eikä resursseja, meillä onkin ollut yllättävästi mielipidevaltaa”, sanoo Wingren.

Perjantaina Raven kaksi ensimmäistä tuntia muistuttavat jonkinlaisen pelin ja transsin yhdistelmää. Hidastettu liike saa katsojan vaipumaan meditatiiviseen tilaan, mutta esityksen vartija määrää yleisön välillä liikkumaan tietynlaisia kuvioita, jolloin katsojasta tulee osa näyttämökuvaa.

Rave-esityksessä Blaue Frau on lähtenyt uudelle tielle. He nimeävät itsensä nyt ennen kaikkea vapaiksi myös omista toimintatavoistaan. Carl Knif halusi tehdä Blaue Fraun kanssa esityksen jossa he kerrankin käyttävät selkeää valtaa yleisöönsä.

”Luomme konkreettisesti kuplan, joista nyt niin paljon metaforisesti puhutaan. Ja katsomme, mitä tapahtuu, tuleeko siitä hyvä vai paha olo”, Ahlfors sanoo.

SIC-Galleriassa Jätkäsaaressa jatkuvaan Rave-esitykseen voi osallistua varaamalla lipun johonkin tiettyyn kellonaikaan. Sunnuntain ajat: klo 11–14, 14–15, 15–19, 19–22, 22–23. Maanantain ajat: klo 6–7, 7–8, 8–9, 9–12, 12–16, 16–17, 17–18.