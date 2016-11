Saara Aalto taisteli tiensä Britannian X Factor -kisan semifinaaliin – suomalaislaulaja pääsi kilpailijoista ensimmäisenä jatkoon

Suomalaislaulaja Saara Aalto jatkoi voittokulkuaan Britannian X Factor -laulukisassa sunnuntaina. Hänen nimensä kutsuttiin ensimmäisenä semifinaaliin yltäneistä kilpailijoista.

Muista kilpailijoista Emily Middlemas ja Matt Terry pääsivät myös jatkoon.

Räppäri Honey G ja 5 After Midnight -poikabändi joutuivat laulamaan jatkopaikasta. Tuomarit päättivät lopulta lähettää Simo Cowellin ratkaisevalla äänellä Honey G:n kotiin.

Ensi viikonlopun semifinaalissa kisaavat siis Aalto, Middlemas, Terry ja 5 After Midnight.

Aalto esiintyi kilpakumppaneidensa tapaan lauantaina kahdesti. Ensimmäisessä esityksessään hän lauloi pianon ääressä Abban The Winner Takes It All -popklassikon.

Toisessa esityksessään hän yhdisti kaksi legendaarista timanttiaiheista laulua: James Bond -tunnussävelmän Diamonds Are Foreverin ja Marilyn Monroen tunnetuksi tekemän Broadway-kappaleen Diamonds Are a Girl’s Best Friendin.

”Vallattoman vauhdikas ja sensuelli esitys iski vastustamattomasti ohjelman viimeisenä esityksenä. Aalto näytti nauttivan notkean ja rotevan show-numeron jokaisesta hetkestä, ja esityksen luonteva riemu välittyi kotikatsomoon”, kirjoitti Aleksi Kinnunen HS:n arviossa lauantain lähetyksen jälkeen.

Aallon esitykset vakuuttivat tuomareiden lisäksi myös brittiäänestäjät.

Aalto on ollut kolmesti kisan aikana kolmen vähiten ääniä saaneen kilpailijan joukossa, ja hän on joutunut laulamaan tuloslähetyksessä pelastaakseen itsensä jatkoon. Viimeisen kolmen viikon aikana Aalto on kuitenkin päässyt jatkoon suoraan.

Suomalaisartisti on kasvattanut kilpailun aikana itseluottamustaan ja löytänyt oman lokeronsa teatraalisena laulutaiturina.

Vaikka Britannian X Factor -kisan katsojaluvut ovatkin viime vuosina hiipuneet, se on yhä yksi maan suurimmista mediaspektaakkeleista. Ohjelma kerää lauantaisin ja sunnuntaisin noin seitsemän miljoonaa brittiä televisioiden ääreen.

Tapansa mukaan Aalto kiitti äänestäjiään yhteisöpalvelu Twitterissä sydänkuvin.

T H A N K YO U ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/iudmBClxkq — Saara Aalto (@saaraaalto) November 27, 2016