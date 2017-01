Juice opetti minulle sen, mitä elämästä pitää tietää

Kulttuuri

Valot sammuvat, 7-vuotiaan tyttäreni silmät loistavat. On vappuaatto ja hän kokee elämänsä ensimmäistä popkeikkaa. Kulttuuritalon lavalla on Sannihttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Sanni, jota hän on kuunnellut puolen vuoden ajan, Vain Elämää -sarjan viimeisestä tuotantokaudesta lähtien.





Ja nyt hän näkee laulajan ilmielävänä.





”Tuun alaoven avaamaan, kaada mut rappukäytävään.





Lattia ei satu mua, mä oon lelu. Lelu. L, E, L, U, lelu.”





Katson ympärilleni. Ikärajattomaan konserttiin on saapunut kymmenittäin tai sadoittain muitakin pikkutyttöjä vanhempineen, eivätkä näitä tunnu Lelu-kappaleen sanat juuri häiritsevän. Eivät mi­nuakaan. Sanni on soinut kodissamme taajaan ja olen tottunut ajatukseen, etteivät ekaluokkalaisten ihailun kohteet enää laula Muumimaasta tai traktorilla ajelusta.





Niin paljon kuin sitä joskus toivoisikin.





Kävellessämme keikan jälkeen kotiin tyttäreni tuottaa jatkuvaa puhetta artistista. Erityisen ihastunut hän on Sannin tulkintaan Anssi Kelanhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Anssi%20Kelan Levottomasta tytöstä, mutta kaikki muukin keikalla tuntuu olleen ainutlaatuista ja mahtavaa.





Pulputuksessaan hän vaikuttaa lähinnä rakastuneelta.





Tajuan tyttäreni olevan ensi kertaa elämässään fani.





Viikkoa myöhemmin olen jälleen Kulttuuritalolla. Tällä kertaa lavalla on UMO, solisteinaan Jonna Tervomaahttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Jonna%20Tervomaa, Anna Puuhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Anna%20Puu, Aino Vennahttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Aino%20Venna, Jimi Tenorhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Jimi%20Tenor, Jarkko Martikainen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jarkko%20Martikainenja Palefacehttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Paleface.





Kyse on Tribuutti Juicelle -konsertista, jossa kuullaan ainoastaan kymmenen vuotta sitten kuolleen Leskisen tuotantoa.





Oma Juice-suhteeni on aikuisiällä muuttunut murrosikäistä hurmoshenkistä fanittamista kummastelevaksi viileydeksi, jopa häpeäksi, mutta edelleen huomaan konsertissa silmieni useampaan kertaa kostuvan.





Miten oikein Leskinen onkaan tuon osannut sanoa!





Lopullisesti syväänjuurtuneen faniuteni paljastaa seuraavana sunnuntaina (8.5.) Hesarissa ilmestyvä Ville Similän http://www.hs.fi/haku/?search-term=Ville%20Simil%C3%A4nkolumni, jossa hän nimittää Juicen tuotantoa neuvostoliittolaiseksi ja hämmästelee tämän persoonaan yhä kohdistuvaa palvontaa. Olen Similän argumenteista pääosin samaa mieltä, mutta silti tekee mieli puolustaa Juicea.





Mitä se jätkä Hänen tuotannostaan mitään ta­juaa.





Kysymys faniudesta ei jätä minua rauhaan seuraavallakaan viikolla. Pohdin, onko mahdollista, että Sanni vaikuttaa tyttäreeni yhtä voimallisesti kuin Leskinen minuun aikoinaan. Mitäpä, jos ensirakkaus jääkin pysyväksi?





Olen aina hellinyt teoriaa siitä, että ensimmäinen todella herkkään aikaan osunut fanahdus vaikuttaa ratkaisevasti muun muassa musiikkimaun kehittymiseen. Uskon siis, että murrosiän vaikeina vuosina lohtua tuottanut Leskinen on johdattanut minut väkisinkin sellaisten häntä muistuttavien artistien kuin Tuomari Nurmiohttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Tuomari%20Nurmio, Dave Lindholmhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Dave%20Lindholm, Pauli Hanhiniemihttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Pauli%20Hanhiniemi ja Samuli Putrohttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Samuli%20Putro pariin.





Murrosikäistä fanikokemusta kuvaa myös filosofi Simon Critchleyhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Simon%20Critchley äskettäin suomennetussa kirjassaan Bowie (Aula ja Co, 2016). Näin Critchley kertoo hetkestä, jolloin 12-vuotiaana näki ensimmäistä kertaa David Bowienhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=David%20Bowien Top of the Pops -ohjelmassa:





”Olin aseeton. Hän näytti niin seksuaaliselta, niin kokeneelta, niin kiusoittelevalta ja niin oudolta. Samaan aikaan röyhkeän itsevarmalta ja haavoittuvalta. Hänen kasvoiltaan paistoi salattu tieto – ne olivat kuin ovi tuntemattomien nautintojen maailmaan.”





Kun tuleva professori jää yksin Bowien levyn kanssa, seuraukset ovat peruuttamattomat.





”Olin kaksitoistavuotias. Elämäni oli juuri alkanut.”





Lisää todistuksia faniuden elämää muuttavasta voimasta löytyy lähempääkin. Esseisti Antti Nylénhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Antti%20Nyl%C3%A9n kertoo vuoden takaisessa haastattelussa (Me Naiset 3.4.2015) 14-vuotiaana tapahtuneen Morrisseyhttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Morrissey-hurahduksen muuttaneen hänen koko elämänsä. Nylénin mukaan hän on imenyt Morrisseylta niin mieheksi kasvamisen ohjeet, suhteensa politiikkaan, työhön kuin sukupuoleenkin.





”Häntä syytän siitä, ettei minulla tänä päivänä ole kunnollisia tuloja, koska parikymppisenä opin halveksimaan työntekoa ja sen sijaan luin kirjoja. Morrisseyn vaikutusta oli myös, että ryhdyin kasvissyöjäksi.”





Yrittäjä Marko Kulmalahttp://www.hs.fi/haku/?search-term=Marko%20Kulmala kertoo omassa esseessään (HS 7.9.2014) tehneensä aikoinaan listauksen henkilöistä, joita oli fanittanut teinivuosina. Yllättäen kaikki hänen tuolloin palvomansa henkilöt olivat nyt joko kuolleita tai eläviä alkoholisteja ja narkkareita.





”Olin osin tiedostamattani ihaillut myös elämäntapaa, joka oli koitua kohtalokseni. En silti ole uhri. Olen oppinut matkimaan myös sellaisia taitoja, joista on ollut paljon iloa ja hyötyä.”





Itse uskon Leskisen vahvistaneen minussa ainakin epäluuloa ulkopuolelta tulevia sääntöjä kohtaan (nettitesteissä olen kapinallinen) sekä taipumusta ajoittaisiin melankolisen dramaattisiin tunteenpurkauksiin (jota Similä nimittää nelostuoppiin itkemiseksi).





Muutenkin Leskinen vaikuttaa opettaneen teksteissään – aiheina nainen, viina, kapina, kaipaus, seksi, armeija, uskonto, rakkaus – suurin piirtein sen, mitä teinipojan tarvitsee elämästä tietää.





Pelottavaa on, että jäljet näkyvät vieläkin.





Miten faniuteen sitten pitäisi suhtautua? Perinteisesti faniutta on pidetty lähinnä psyykkisenä häi­riönä, joka ilmenee joko yksilön pakkomielteenä tai (tyttö)ryhmän holtittomana hysteerisyytenä. Nykyisin se nähdään kuitenkin enemmänkin voimavarana, joka tuo ihmiselle energiaa iästä riippumatta.





Vielä pidemmälle menevät ne visionäärit, jotka näkevät fanikulttuurin yhteiskunnan keskeisenä käyttövoimana. Heidän mukaansa digitaalisen ajan kovimmat osaajat suhtautuvat työhön kuin fanittamiseen, leikillisesti, luovasti ja intohimoisesti. Asenteensa ansiosta nämä myös usein löytävät itsensä arvostamistaan työpaikoista.





Opettihan Leskinenkin minut rakastamaan suomen kieltä, ja esseetähän tässä nyt kirjoitetaan.





Ihan hyvä roolimalli se Sanni varmaankin on.





Viimeinen biisi Kulttuuritalolla. Olen koko keikan ajan toivonut, että yksi Sannin suurimmista hittibiiseistä jäisi esittämättä. Että mitähän vittua kun kuulostaa vähän turhan Leskiseltä.





Kaikki meneekin hyvin viimeiseen biisiin, ja mielessäni onnittelen Sannia aikuismaisesta ratkaisusta.





Sitten lähtee encore.





Ja mä mietin, että mitähän vittua...





Katson tytärtäni. Idolinsa mukana laulaa.





Ihan hyvä roolimalli.





Vielä kun oppisi olemaan kiroilematta.