New York polvillaan suomalaisnaisten edessä – he valloittavat sovinismin linnakkeen

Kulttuuri

New York

”Tämä

http://www.wsj.com/articles/susanna-malkki-center-stage-1477067425

”On valtava

”Tämä on

Saariahon ja

Saariaho pysähtyy

Palataan

Saariahon

Saariahon

Saariahon

Kaija Saariahon L’Amour de loin New Yorkin Metropolitan-oopperassa 1. joulukuuta al­kaen. Oopperan livestriimaus Finnkinon teattereissa 10.12. ja uusinta 13.12.