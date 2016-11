Facebook Messengerissa voi nyt pelata useita pelejä – mukana legendaarinen Pac-Man

Kulttuuri

Yhteisöpalvelu Facebook yrittää saada ihmisiä viettämään enemmän aikaa Messenger-viestisovelluksessaan pelien avulla, kertoo uutistoimisto Reuters.



Facebook lanseerasi Instant Games -nimisen pelialustan Messenger-sovelluksessaan tiistaina.



Facebook Messengerin pelivalikoimaan lukeutuvat muun muassa legendaarinen sokkelopeli Pac-Man ja niin ikään klassinen kolikkopeli Space Invaders, jossa on tehtävänä tuhota kaikki maapalloa lähestyvät viholliset.



Facebook Messengerissä on pelejä aluksi yhteensä 17. Ne ovat saatavilla 30 maassa, mukaan lukien Suomi.



Pelaamisen voi aloittaa painamalla peliohjaimen kuvaketta, jolloin käyttäjälle avautuu lista pelattavista peleistä. Käyttäjä voi haastaa myös kaverinsa pelaamaan ja jakaa huipputuloksensa heidän kanssaan.



Pelit toimivat puhelimen Messenger-sovelluksessa iOS- ja Android-käyttöjärjestelmillä sekä Facebookin etusivun chat-välilehdissä.



Facebook Messengeriä käyttää yli miljardi ihmistä, mikä tekee siitä yhden maailman suosituimmista sovelluksista.



Suosituin sovellus on itse yhteisöpalvelu Facebook ja toiseksi suosituin Facebook Messenger, josta Facebook teki itsenäisen sovelluksen vuonna 2014. Kolmanneksi suosituin on Facebookin omistama pikaviestinpalvelu WhatsApp.