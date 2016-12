Näyttelijä Noora Dadu teki näytelmän Palestiinasta ja muuttui Suomen viralliseksi arabiksi

Kulttuuri

Tässä

Dadun

”Me ollaan kollektiivisesti jumissa, ähkyssä, huonovointisia.”

Näyttämöllä

”Kyllä koen, että suomalaisella teatterilla on varaa uudistua.”

Kun

Mutta

Pyynnöt

Uusia

”Entä voisiko meillä olla Suomessa näyttelijä, joka käyttää aina huivia?”

Mutta

Fail – virheellinen esitys Kiasma-teatterissa 7.12. ja 10.12.