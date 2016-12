RSO esittää suomalaisen musiikin teosharvinaisuuden - säveltäjä Helvi Leiviskä sai kamppailla ennakkoluuloja vastaan koko uransa ajan

Kulttuuri

”Helvi Leiviskä

Helvi

Leiviskä

Leiviskän

Vuosia

RSO ja kapellimestari Hannu Lintu esittävät Helvi Leiviskän 3. sinfonian Musiikkitalossa tiistaina 6. joulukuuta kello 15. Konsertissa kuullaan myös Suomen-ensiesityksenä Magnus Lindbergin laulusarja Accused, solistinaan Anu Komsi, sekä Sibeliuksen sävellyksiä.