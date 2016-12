HS:n uuden kolumnistin Jaakko Hämeen-Anttilan ensimmäinen kirjoitus: Mistä populismin voima kumpuaa?

Kulttuuri

on kuulunut kummia. Populismi on kerännyt pitkän rivin voittoja: Suomessa perussuomalaisten jytky, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa vielä selvemmät brexit-leirin ja Trumpin voitot. Monissa Euroopan maissa on vielä tulossa näitä jo yllättävyytensä menettäneitä yllätyksiä. Mistä populismin voima kumpuaa?Keskiluokan aseman joko todellinen tai kuviteltu heikkeneminen on luonut populismille otollisen maaperän: ihmiset ovat tyytymättömiä tilanteeseensa ja valmiit tarttumaan muutokseen, kun sitä heille tarjotaan, muodossa missä hyvänsä.Kaikissa näissä tapauksissa vallitseva poliittinen kulttuuri on myös kiistänyt ongelmien olemassaolon ja ajanut äänestäjät tilanteeseen, jossa heidän on joko tukahdutettava tyytymättömyytensä tai astuttava perinteisen politiikan ulkopuolelle, populistien syliin.brexit-keskustelu jakautui nopeasti kahteen erilliseen leiriin. EU-mieliset vakuuttivat, että ilman EU:ta Iso-Britannia taantuu, sen talous näivettyy ja kulttuurielämä kuihtuu. Vastaleiri taas vyörytti täyslaidallisen siitä, kuinka maan itsenäisyys on ulkoistettu Brysseliin ja EU-maksut imevät Isoa-Britanniaa kuiviin.Keskustelun kiihtyessä kaikki EU-kritiikki suodatettiin pois valtavirrasta, ja brexitin kannattajat leimattiin joko maahanmuuttovihamielisiksi rasisteiksi tai tyhmiksi ihmisiksi, jotka antavat pettää itseään katteettomilla lupauksilla ja uskovat pelotteluihin.Moni uutinen Suomessakin kertoi ensin, kuinka brexitin kannattajat maalailevat kauhukuvia EU:sta. Lopuksi uutisessa maalattiin kauhukuva EU:n jälkeisestä rapistuvasta ja velkaantuvasta Isosta-Britanniasta.Se oli monille vedenjakaja. EU-myönteinen puoli tarjosi vain kahta vaihtoehtoa: usko kritiikittä EU:hun tai katoa silmistämme.Niin moni tekikin: jätti gallupeissa kertomatta todellisen kantansa – ihminen pyrkii esiintymään sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla anonyyminakin – ja vasta vaalipäivänä uskaltautui ulos kuorestaan äänestämään brexitin puolesta. Valtavirran leimauspolitiikka oli brexit-leirin voiton takuumies: jos halusit olla yksi meistä, et saanut nähdä EU:ssa mitään kielteistä. Jos näit, olit yksi "niistä".Samaa leimaamista ja yksisilmäisyyttä oli toki toisellakin puolella yllin kyllin, paljon enemmän kuin brexitin vastustajien joukossa, mutta populistit hyötyvät aina eniten keskustelun kärjistämisestä.Varmin keino tarjota populisteilla ”fair chance” vaalivoittoon on antaa tilanteen polarisoitua, lähteä mukaan leimauslinjalle ja vaientaa maltillinen keskustelu siitä, että kaikilla ilmiöillä on hyviä ja huonoja puolia. Ei EU:hun kuuluminen tai maahanmuuton nopea kasvaminen ole ongelmatonta, ja jos valtavirtakeskustelu esittää ne yksinomaan positiivisina ilmiöinä, tyytymättömyys kanavoituu populismiin ja ääriliikkeisiin.Populismin vastalääke ei ole käänteinen populismi vaan keskustelu, jossa myönnetään, että asioita voi tarkastella monilta kannoilta ja että vastapuolelle voi päätyä ihan älykkäitä ja ajattelevia ihmisiä. Ei jokainen maahanmuuton vastustaja ole fanaattinen rasisti, ei jokainen nykyhallituksen kannattaja kiiluvasilmäinen kapitalisti. Nato-jäsenyyttä voi vastustaa olematta Putin-trolli ja köyhiin kohdistuvia leikkauksia kritisoivat muutkin kuin neuvostoaikaan jämähtäneet kommunistit.Ilmiöt ovat monimutkaisia ja kaikissa ratkaisuissa on puutteensa. Toisissa niitä vain on enemmän kuin toisissa.Vain populistin ratkaisu on ongelmaton.