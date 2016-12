Kulttuuri

100-vuotisjuhlavuosi näkyy Helsingin Sanomissa monenlaisena erikoissisältönä. Lehden pääteemoja ovat lapset ja nuoret, suomalaisten menestys maailmalla sekä tulevaisuuden osaaminen.”Haluamme juhlia Suomea katsomalla eteenpäin ja nostamalla esiin myös yllättäviäkin suomalaisia osaajia”, sanoo päätoimittaja Päivi Anttikoski http://www.hs.fi/haku/?search-term=P%C3%A4ivi%20Anttikoski Alkuvuodesta sisällössä panostetaan etenkin lapsiin muun muassa suositun Lasten uutisten kautta. ”Teemme yhteistyötä eri koulujen kanssa ja otamme lapsia mukaan uutisten tekemiseen”, Anttikoski taustoittaa.”Haluamme ylipäätään antaa kerronnassa äänen eri-ikäisille ja erilaisille suomalaisille.”Kevään aikana lehdessä nostetaan esiin myös maailmalla jalansijaa saaneiden suomalaisten tarinoita. Toimittaja Jaakko Lyytinen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jaakko%20Lyytinen tapaa mielenkiintoisia suomalaisia, jotka kertovat lehdessä omat tarinansa ja esimerkkinsä.Kesän jälkeen lehdessä keskitytään etenkin niihin erityisesti tieteen ja talouden keksintöihin ja edelläkävijöihin, jotka pitävät Suomen maailman menestyjien joukossa myös tulevaisuudessa.Loppuvuoden omistamme Suomen historian käännekohdille. Historia ja sen tapahtumat ovat mukana lehdessä ja HS.fi:ssä monin tavoin myös läpi koko vuoden. Historiasivu jatkaa sunnuntaisin ilmestymistään, mutta se laajenee aiemmasta ja ilmestyy ensi vuoden ajan kulttuurisivuilla.teemana on suomalaisen arjen historia – se miten elämämme on kehittynyt matkan varrella. Miten esimerkiksi suomalaisten vaatteet, ruokatavat, harrastukset, koulunkäynti, työtilat ja juhlaperinteet ovat kehittyneet sadassa vuodessa? Mikä on pysynyt, missä muutos on puolestaan ollut suurinta?Erikoistoimittaja Unto Hämäläinen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Unto%20H%C3%A4m%C3%A4l%C3%A4inen kirjoittaa lisäksi itsenäisen Suomen suurista käännekohdista, historiallisista päivistä ja päätöksistä jotka ovat muuttaneet Suomen suuntaa. Käännekohtia käydään läpi niin vuosikymmenien takaa kuin lähimenneisyydestäkin. Historia on esillä etenkin loppuvuonna, varsinaisen juhlapäivän lähestyessä. Itsenäistymisvuonna 1917 HS ilmoitti olevansa ”Suomen eniten levinnein lehti”.

