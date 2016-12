”Kaikki talot pitää peruskorjata säännöllisin välein” ja 6 muuta harhaluuloa: Valtionpalkinnon saaneet arkkitehdit kumoavat tutut rakennusmyytit

Kulttuuri

Tämän

Livadyn

1. Kaikki talot pitää peruskorjata säännöllisin välein.

2. Kaikki vanhat ikkunat pitäisi vaihtaa uusiksi energiaikkunoiksi.

3. Kaikki rakennukset pitäisi eristää niin hyvin, etteivät ne kuluta juuri lainkaan lämmitysenergiaa.

4. Kaikkiin vanhoihin rakennuksiin pitäisi asentaa koneellinen ilmanvaihto.

5. Puun poltossa syntyvät pienhiukkaset ovat ihmiselle yhtä haitallisia kuin liikenteen synnyttämät pienhiukkaset.

6. Rakentamisessa kannattaa suosia homesuojattuja materiaaleja.

7. Tilojen desinfiointi ehkäisee homevaurioita.

