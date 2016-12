Emma-ehdokkaat julki – Vesala jyräsi, Yö nokittaa yhtyesarjassa

Kulttuuri

Jos

Menestyksekkäälle

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jukka%20Immosen

Emma-gaala

Muun muassa nämä saivat Emma-ehdokkuuksia:

Lisää ehdokkuuksia löytyy täältä http://www.emmagaala.fi/fi/ehdokkaat eli Emma-gaalan omilta sivuilta osoitteesta emmagaala.fi.