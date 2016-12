Koskaan ei ole myöhäistä – 101-vuotias taiteilija on ”vuosikymmenen löytö” ja nostaa nyt viskilasin läpimurtonsa kunniaksi

Carmen Herreran ensimmäiset 101 vuotta

1915 Syntyy journalistiperheeseen Kuubassa.



1929–1931 Opiskelee Marymountin tyttökoulussa Pariisissa.



1932–1938 Taide- ja arkkitehtuuriopintoja Kuubassa.



1939 Naimisiin yhdysvaltalaisen Jesse Lowenthalin kanssa, josta tulee newyorkilaisen Stuyvesantin lukion äidinkielenopettaja. Pariskunta muuttaa Manhattanin 19. kadulle.



1948–1954 Pariskunta asuu Pariisissa ja Herrera löytää oman geometris-abstraktin tyylinsä liityttyään Salon des Réalites Nouvelles -taiteilijaryhmään. Hän saa hyviä arvioita Pariisista Torontoon, mutta teoksia ei myydä.



1954–1961 Hyvät arviot yhteisnäyttelyistä eivät auta Yhdysvalloissa. Herrera lopettaa galleristien etsinnän, mutta jatkaa taiteellista työtään.



1962 Viimeinen matka Kuubaan sairasta äitiä hoitamaan. Castro on pidättänyt hänen veljensä ja lakkauttaa myöhemmin hänen isänsä perustaman sanomalehden.



1971 Saa Yhdysvaltain kansalaisuuden.



1996–2000 Herrera lopettaa maalaamisen keskittyäkseen puolison hoitamiseen. Puoliso kuolee 98-vuo­tiaana vuonna 2000.



2004 Yhteisnäyttely tuo Herreralle viimein galleristin New Yorkissa. 89-vuotiaana galleria myy Herreran teoksen, ja Herrera tarttuu taas siveltimeen.



2005 Galleristin kokoama retrospektiivi saa New York Timesissa isot kehut. Teosten myynti kiihtyy.



2009 Näyttely Birminghamissa saa Guardian-lehden kutsumaan Herreraa ”vuosikymmenen löydöksi”.



2010–2016 Suurta suosiota ympäri maailmaa. Whitney Museum of American Art järjestää toistaiseksi laajimman Herrera-retrospektiivin. 101-vuotias osallistuu avajaisiin – ja palaa ateljeehensa Manhattanin 19. kadulle maalaamaan.



Vesa Sirén