Ti-Ti Nalle -dvd:itä vedetään myynnistä – Levyltä löytynyt K18-materiaalia

Kulttuuri

Ti-Ti Nalle -tuotteita kustantava yhtiö vetää myynnistä erän dvd-julkaisuja, yhtiö kertoo verkkosivullaan http://titinalle.fi/ajankohtaista/ti-ti-nalle-tiedottaa/ . Syy on levyille päätynyt väärä materiaali, joka yhtiön mukaan on alaikäisiltä kiellettyä.Ti-Ti Nalle Oy:n markkinointijohtajan Asko Järven http://www.hs.fi/haku/?search-term=Asko%20J%C3%A4rven mukaan tiedossa ei ole, mitä materiaali tarkalleen on ollut. Tieto väärästä sisällöstä on tullut yhtiölle kaupan kautta.Tämänhetkisen tiedon mukaan virheellinen sisältö olisi peräisin levyjä valmistavan yhtiön tuotantolinjalta Saksasta. Kyse voi olla vain yksittäisestäkin ilkivallanteosta, Järvi sanoo.pyydettävä levy on yhdistelmä Ti-Ti Nallen Joulu ja Ti-Ti Nalle-perhe sateenkaaren väreissä -esityksistä.Virhe koskee painoerää, jonka tunnistaa dvd:n selkämykseen painetusta TITIDVD2-koodista. Nämä levyt pyydetään palauttamaan ostopaikkaan. Takaisinveto ei koske Ti-Ti Nallen nettikaupasta, Ti-Ti Nallen Puodista eikä Ti-Ti Nallen Matka Maailman Ympäri -kiertueelta ostettuja dvd:itä.Asiasta kertoi ensimmäisenä STT.