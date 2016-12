Viikonlopun näyttelykierroksella poljetaan Suomi nousuun yhteiskuntakriittisellä spinning-tunnilla

Kulttuuri

1. Ihanat suolet

Sara Mellerin

Natt Igen Sinnessä (Iso Roobertinkatu 16) 18.12. saakka ti–su klo 11–17.

2. Jaksaa jaksaa!

Martta Tuomaalan

Finncycling Soumi Perkele Myymälä 2:ssa (Uudenmaankatu 23) 27.12. saakka ke–la 12–18, su 12–17.

3. Videokaffeen kannattaa palata

Galerie Anhavan

Videokaffe Galerie Anhavassa (Fredrikinkatu 43) 18.12. saakka klo 11–17 ja la–su klo 12–16.

4. Trumpin suosion jäljillä

Yhdys­valtain

Gathered Leaves Valokuvataiteen museossa (Tallberginkatu 1 c) 15.1. saakka ti, to–su klo 11–18, ke klo 11–20.

5. Baby you’re a firework

Saija Koposen

Shine on you Tm-galleriassa (Erottajankatu 9 B) ti, to–pe 11–17, ke 11–18, la 11–16, su 12–16.