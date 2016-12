Saara Aalto palaa Suomeen puoliltapäivin, suora lähetys – Paikalla pieni joukko uskollisia faneja ja paljon mediaa

Kulttuuri

Laulaja Saara Aalto http://www.hs.fi/haku/?search-term=Saara%20Aalto palaa Suomeen tiistaina puolenpäivän aikaan, ja HSTV näyttää paluun suorana.Aallon fanit on kutsuttu lentoasemalle klo 12.20, ja Aallon on tarkoitus tervehtiä kentällä fanejaan.Saaraa odotti lennon saapumisen aikaan pieni joukko uskollisimpia faneja ja vähän suurempi joukko valokuvaajia ja toimittajia. Faneja oli paikalla arviolta pari–kolmekymmentä."Ketä täällä odotetaan", suomalainen nainen kysyi tuloaulassa päivystäviltä valokuvaajilta."Saara Aaltoa", kuvaajat vastasivat."Kuka hän on?"kello 16 Aalto pitää lehdistötilaisuuden Hotelli Kämpissä, jossa on tarkoitus julkistaa Aallon seuraava uraliike. HSTV näyttää myös tiedotustilaisuuden suorana.Aallon on huhuttu tekevän levytyssopimuksen ainakin Sony Music Finlandin kanssa. Levy-yhtiö lähetti kutsun tilaisuuteen, vaikka Aalto ei virallisesti ole yhtiön listoilla. Britanniassa on huhuttu myös erillisestä sopimuksesta X Factorin luojan Simon Cowellin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Simon%20Cowellin ja Sonyn omistaman Syco-yhtiön kanssa.