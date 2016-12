Tekijät kertovat laulun tarinan: Sydämeeni joulun teen luotiin päivässä ja Vesa-Matti Loiri lauloi klassikon kerralla purkkiin

Kulttuuri

”Sydämeeni joulun teen ei ole niitä joululauluja, jotka on tehty kesällä. Se tehtiin marraskuun alussa vuonna 1988. Minä olin silloin Flamingo-levy-yhtiön pomo ja Kassu Halonen sävelsi kappaleita ja toimi kapellimestarina. Olimme tekemässä Vesa-Matti Loirin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Vesa-Matti%20Loirin joululevyä. Kun tulin töihin aamuyhdeksäksi, tajusin että meiltä puuttuu vielä yksi kappale. Aloin saman tien kirjoittaa tekstiä ja vein sen sitten viereiseen huoneeseen Kassulle, joka alkoi säveltää. Seuraavana päivänä se äänitettiin. Koko levyn taustojen äänittäminen vei kaksi päivää, ja levy oli ulkona joulukuun alussa.””Istuin toimistossani, kun Vexi toi tekstin eteen ja sanoi että katsele sitä. Luin sen kolmesti läpi, kaksi kertaa kursorisesti ja kolmannen kerran kunnolla, ja silloin melodia alkoi soida päässä. En edes kirjoittanut sitä muistiin, vaan minulla oli siinä pöydällä syntetisaattori ja kokousmankka. Laitoin mankan päälle, soitin syntetisaattorilla ja lauloin melodian. Mitään ei tarvinnut muuttaa, otin vain vastaan mitä ylhäältä tuli. Kun kuuntelin nauhoitusta, oli aika selvää, että se on vahva kappale. Muistan miettineeni, että kummallista on, jos tämä ei puhuttele ketään, sillä enhän minä itse voi olla ainoa, joka tuntee näin.””Tekstiä ei tarvinnut muuttaa yhtään. Ihan samanlaisena se meni levylle asti. Osaan polkea jalkaa kirjoittaessa, jotta rytmit ja painotukset osuvat kohdilleen. Säveltäjän tehtävä on sitten kirjoittaa siihen nousut ja laskut. Kun olin kirjoittanut tekstin, sanoin Kassulle, että sävellä se isä-Bachia [barokkisäveltäjä Johann Sebastian Bach http://www.hs.fi/haku/?search-term=Johann%20Sebastian%20Bach ] kunnioittaen. Halusin siihen fuugatyyppisen melodian. Kassullahan on klassinen koulutus ja hän on soittanut orkestereissa.””Kun Vexi tuli takaisin, hän halusi vaihtaa tekstistä muutaman sanan. Sanoin että vaihdetaan vaan, mutta kuuntele ensin tämä. Soitin kappaleen mankalta ja Vexi totesi heti, ettei mitään tarvitse sittenkään vaihtaa, tämä on valmis virsikirjaan. Se oli kerrasta poikki. Koko homma kesti ehkä kymmenen minuuttia.””En ollut studiossa, kun sitä äänitettiin. Sanoin Kassulle, että tehkää taustat hyvin, ja laulata Vesku hyvin. Vesa-Matti Loirihan oli joskus hyvin kiireinen, ja jouduimme rajoittamaan hänen taiteellisuuttaan. Ennemminkin haimme tähän harrasta tunnelmaa.””Minä soitin itse kaikki raidat lukuun ottamatta akustista kitaraa ja huilusooloja. Kitaraa soitti Juha Björninen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Juha%20Bj%C3%B6rninen ja Vesku itse soitti huilusoolot. Kun Vesku tuli studioon, soitin hänelle kappaleen taustat muutaman kerran ja lauloin päälle demolaulua. Vesku on äärimmäisen nopea oppimaan, ja pian hän sanoi olevansa valmis. Hän lauloi sen yhdellä otolla.””Oikeastaan Sydämeeni joulun teen oli aloittamassa joululaulubuumia. Se oli ensimmäisiä perinteeseen katsovia ilmiöitä pitkään aikaan. 1970-luku oli pahin: silloin joulupukki puri ja löi – joulua pidettiin silloin lapsellisena. 1900-luvun alun kansallisromanttisten joululaulujen jälkeen 1950-luvulla tuli amerikkalaisia jouluiskelmiä, Petteri Punakuonoa ja muita, mutta hartaus tuli uudestaan muotiin vasta myöhemmin. Nykyäänhän uusia joululauluja lauletaan kirkoissa ja kaikki laulajat pitävät kirkkokonsertteja.”