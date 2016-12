HS:n kirjeenvaihtajat kertovat, mitä maailmalla luetaan tänä jouluna – britit lukevat käännöksiä ja Viisikko-parodioita

Fakta

Kirjoja brittipukin kontissa



Zadie Smith: Swing Time. Palkitun lontoolaiskirjailijan romaani liikkuu Lontoossa ja Afrikassa.



Ian McEwan: Nutshell. Suosikkikirjailijan uusimman romaanin kertojanääni kuuluu kohdusta.



Paul Beatty: The Sellout. Amerikkalaiskirjailijan romaani voitti Booker-palkinnon, mutta moni kustantaja arasteli teoksen arkaa aihetta eli rasismia.



Francis Spufford: Golden Hill. Pitkän linjan kirjoittajan arvoituksellinen esikoisromaani 1700-luvun New Yorkista.



Ken Clarke: Kind of Blue – a Political Memoir. EU:n viimeinen ystävä Britannian konservatiivipuolueesta muistelee.



Ed Balls: Speaking Out. Työväenpuolueen entisen kansanedustajan muistelmat saivat nostetta Tanssii tähtien kanssa -show’sta.



Viisikko tipattomalla, gluteiinittomalla ja brexit-saarella. Parodiat Enid Blytonin Viisikko-kirjoista myyvät kuin häkä.



Han Kang: The Vegetarian (kääntänyt englanniksi Deborah Smith). Eteläkorealaisen kirjailijan teos voitti Man Booker International -palkinnon 2016.



Robert Seethaler: The Whole Life (kääntänyt englanniksi Charlotte Collins). Palkitun itävaltalaisen kirjailijan romaani on myös käännössuosikki.