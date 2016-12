Kulttuuri

Historia

Laiva

”Pitäähän

Ville

Sarjassa

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Netta%20Pihlanen

Annila

Loput

Heroes of the Baltic Sea alkaa TV2:lla ma 26.12. klo 20.00. Kaikki viisi jaksoa esitetään maanantaista keskiviikkoon. Sarja on katsottavissa myös Yle Areenassa kokonaan jo 26.12.