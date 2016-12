Kulttuuri

George Michael (1963–2016) oli yksi Britannian suurimmista pop-tähdistä 1980-luvulla. Hän perusti vuonna 1981 yhdessä ystävänsä Andrew Ridgeleyn kanssa pop-duo Whamin ja julkaisi muun muassa hitit "Wake Me Up Before You Go Go" ja "Freedom". Yhtye hajosi Michaelin soolouran lähdettyä nousuun vuonna 1986.George Michaelin sooloura sisälsi hitit ”Careless Whisper”, ”Faith”, ”Father Figure” ja ”Don’t let the Sun Go Down on Me”.Viime vuosina laulaja kärsi terveysongelmista ja hän kuoli ollessaan vain 53-vuotias.