Kollegat järkyttyivät Carrie Fisherin kuolemasta: ”Tälle menetykselle ei ole sanoja”

There are no words for this loss. Carrie was the brightest light in every room she entered. I will miss her dearly. pic.twitter.com/GgIeYGeMt9https://t.co/GgIeYGeMt9 — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 27. joulukuuta 2016 https://twitter.com/TheWookieeRoars/status/813826658310455296

A sad day. Your wit, humor and honesty will be missed. Rest in peace #CarrieFisherhttps://twitter.com/hashtag/CarrieFisher?src=hash — Joonas Suotamo (@JoonasSuotamo) 27. joulukuuta 2016 https://twitter.com/JoonasSuotamo/status/813813724679208960

I'm deeply saddened at the news of Carrie's passing. She was a dear friend, whom I greatly respected and admired. The force is dark today! — Billy Dee Williams (@realbdw) 27. joulukuuta 2016 https://twitter.com/realbdw/status/813810860636471296

I thought I had got what I wanted under the tree. I didn't. In spite of so many thoughts and prayers from so many. I am very, very sad. — Anthony Daniels (@ADaniels3PO) 27. joulukuuta 2016 https://twitter.com/ADaniels3PO/status/813816557776179200

"Our beautiful brilliant funny wise kind and generous Blues Sister -so ironic - Xmas was Carrie's favorite thing next to babies." — Dan Aykroyd (@dan_aykroyd) 27. joulukuuta 2016 https://twitter.com/dan_aykroyd/status/813822993436704768