Musikaalien tähti Debbie Reynolds levitti elämäniloa – Ja teki tyttärensä kanssa tänä vuonna dokumentin, josta tuli päivässä molempien testamentti

Kulttuuri

Yhdysvaltalainen näyttelijä Debbie Reynolds http://www.hs.fi/haku/?search-term=Debbie%20Reynolds kuoli 28. joulukuuta Los Angelesissa äkilliseen sairaskohtaukseen. 84-vuotias Reynolds kuoli vain päivä sen jälkeen kun hänen tyttärensä Carrie Fisher http://www.hs.fi/haku/?search-term=Carrie%20Fisher oli menehtynyt 60-vuotiaana.The Guardian -lehden mukaan Reynolds olisi sanonut pojalleen Todd Fisherille http://www.hs.fi/haku/?search-term=Todd%20Fisherille vain 15 minuuttia ennen kuolemaansa, että hän haluaisi olla Carrien seurassa.ja siihen mahtui monenlaista, mutta ennen kaikkea hänet tunnettiin musikaalitähtenä. Se johtui pitkälti hänen läpimurrostaan musikaaliklassikossa Laulavat sadepisarat (1952). Mary Frances Reynolds http://www.hs.fi/haku/?search-term=Mary%20Frances%20Reynolds syntyi 1. huhtikuuta 1932 El Pasossa Teksasissa. Hänen isänsä oli rautateillä työskentelevä mekaanikko ja puuseppä. Kun isä jäi Teksasissa työttömäksi, perhe muutti Burbankiin Kaliforniaan.16-vuotiaana Mary Frances voitti Miss Burbank -missikisan imitoimalla aikakauden suosittua elokuvatähteä Betty Huttonia http://www.hs.fi/haku/?search-term=Betty%20Huttonia . Voittoa seurasi sopimus Warner Brothers -elokuvayhtiön kanssa, jonka johtaja Jack Warner http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jack%20Warner nimesi tytön Debbieksi.Parin pienen elokuvaroolin jälkeen Debbie Reynolds teki sopimuksen MGM-elokuvayhtiön kanssa, missä hänen uransa lähti nousukiitoon.Laulavat sadepisarat -elokuvan ohjaajat Stanley Donen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Stanley%20Donen ja Gene Kelly http://www.hs.fi/haku/?search-term=Gene%20Kelly palkkasivat tuntemattoman 19-vuotiaan Debbien musikaalinsa keskeiseen naisrooliin. Uhkapeli kannatti: Debbie Reynoldsin pirteä ja taitava roolisuoritus teki hänestä hetkessä tähden, vaikka hänen lauluäänensä jälkiäänitettiin liiallisen teksasilaisen korostuksen vuoksi.Debbie Reynolds esiintyi monissa MGM:n musiikkielokuvissa ja lauloi omalla äänellään.Reynoldsin 1950-luvun komedioista muistettavimpia on Poikamiesansa (1955), jossa hän näytteli yhdessä Frank Sinatran http://www.hs.fi/haku/?search-term=Frank%20Sinatran kanssa. Samoihin aikoihin Debbie meni naimisiin laulajasuosikki Eddie Fisherin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Eddie%20Fisherin kanssa. Liitosta syntyivät lapset Carrie ja Todd.Ensimmäisen pop-albuminsa Reynolds julkaisi 1959. Sitä ennen hänellä oli ollut jo hittilevy Tammy ja suuri maailma (1957) -elokuvan teemalaululla.1960-luvulla Reynolds nähtiin myös parissa lännenelokuvassa: Kovia otteita Arizonassa (1961) ja Näin valloitettiin Villi Länsi (1963). Nimirooli elokuvassa Verraton Molly Brown (1964) toi Oscar-ehdokkuuden.omassa tv-sarjassaan The Debbie Reynolds Show.Viime vuosikymmeninä hän näyttelikin pääasiassa teatterissa sekä tv-sarjoissa ja -elokuvissa, muun muassa meilläkin nähdyssä Will & Grace -komediasarjassa. Vuonna 1996 hän oli Kultainen maapallo -ehdokkaana roolistaan elokuvassa Mother.Debbie Reynolds tunnettiin myös taitavana liikenaisena, elokuvahistoriaan liittyvien muistoesineiden keräilijänä ja hyväntekijänä. Naimisissa hän ehti olla Fisheristä erottuaan vielä kahdesti. Elämäkertansa Debbie: My Life Reynolds julkaisi alun perin vuonna 1988. Korjattu laitos Unsinkable: A Memoir ilmestyi 2013.Tänä vuonna valmistui dokumenttielokuva Bright Lights: Starring Debbie Reynolds and Carrie Fisher, joka kertoo Debbien ja hänen Star Wars -elokuvien prinsessa Leiana tunnetun Carrie-tyttärensä elämästä.Se jäi yhden päivän kuluessa molempien testamentiksi.