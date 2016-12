Suomi täyttää sata vuotta, luvassa tuhansia tapahtumia – näillä alkuvuoden vinkeillä pääset heti kiinni juhlaohjelmaan

Kulttuuri

itsenäisyyden juhlavuotta 2017 juhlistetaan valtavalla määrällä tapahtumia: valtioneuvoston kanslian koordinoimassa virallisessa Suomi 100 -juhlaohjelmassa on yli 2 400 hanketta. Tapahtumien järjestäjät voivat ehdottaa omaa tapahtumaansa viralliseen ohjelmaan vielä syksyyn 2017 asti, joten määrä tulee luultavasti vielä kasvamaan.Ohjelmassa on tapahtumia koulujen kirjoituskilpailujen kaltaisista paikallistapahtumista valtakunnallisten kulttuurilaitosten mahtispektaakkeleihin. Miten tarjonnasta sitten löytää omansa? Alla olevilla HS:n vinkeillä pääset kiinni alkuvuoden kiinnostavimpiin kulttuuritapahtumiin. Kulttuurin lisäksi juhlaohjelmassa on runsaasti esimerkiksi lasten ja nuorten tapahtumia sekä liikunta-, ympäristö- ja ruokatapahtumia. Koko ohjelmaa voi tutkia osoitteessa suomifinland100.fi http://suomifinland100.fi/ näyttävin kirjallisuushanke on Yleisradion Kirjojen Suomi, jonka yhteydessä esitellään http://suomifinland100.fi/project/kirjojen-suomi/ yhteensä 101 kirjaa Suomen itsenäisyyden ajalta. Kirjat ovat esillä televisio- ja radio-ohjelmissa sekä hankkeen omalla nettisivulla, joka avautuu tiistaina 3. tammikuuta. Samalla melkein kaikki käsitellyistä kirjoista tulevat luettaviksi sähkökirjoina Kansalliskirjaston nettisivulla. Kirjoja käsitellään kronologisesti vuodesta 2016 taaksepäin, kaksi kirjaa viikossa, ja lopulta päädytään vuoteen 1917. Sen jälkeen joulukuussa 2017 valitaan vielä 101. kirja – vuodelta 2017. Myös kirja-alan yhteinen Kirja-Suomi-hanke järjestää http://www.kirja-suomi.fi/ kirjallisuustapahtumia ja keskittyy erityisesti tietokirjallisuuteen.kaupunginteatterissa saa 13. tammikuuta kantaesityksensä http://suomifinland100.fi/project/neljantienristeys-ooppera/ Tapio Tuomelan http://www.hs.fi/haku/?search-term=Tapio%20Tuomelan säveltämä Neljäntienristeys-ooppera, joka perustuu Tommi Kinnusen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Tommi%20Kinnusen samannimiseen romaaniin. Seuraava juhlavuoden oopperatapaus on Turussa asuneen saksalaissäveltäjän Karl Müller-Berghausin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Karl%20M%C3%BCller-Berghausin Die Kalewainen in Pochjola (Kalevalaiset Pohjolassa) vuodelta 1890, ja se taas saa kantaesityksensä Kalevalanpäivänä 28. helmikuuta.alussa teatterilevitykseen tulee Aki Kaurismäen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Aki%20Kaurism%C3%A4en uusin elokuva http://suomifinland100.fi/project/toivon-tuolla-puolen/ Toivon tuolla puolen, joka on jo herättänyt huomiota pääsemällä Berlinale-festivaalin kilpasarjaan. Pian sen jälkeen, 24. helmikuuta, ensi-iltaan tulee Dome Karukosken http://www.hs.fi/haku/?search-term=Dome%20Karukosken ohjaama Tom of Finland.

