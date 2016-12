Hittisarja Pihlajakadun tuhmat tädit on merkki tulevasta: Sarjat tulevat Suomessakin nyt ensin verkkoon ja sitten televisioon – jos tulevat

Kulttuuri

Joulun alla MTV-kanava kertoi uutisen, joka yllätti ja sitten toisaalta ei yllättänyt.Salatut elämät -sarjan spinoff-versio Pihlajakadun tuhmat tädit oli kerännyt parissa viikossa 200 000 katsojaa, ja yhteensä sarjan jaksoja oli MTV:n mukaan katsottu noin 1,2 miljoonaa kertaa.Yllättävää ei ollut se, että Salatut elämät on suosittu. Hieman yllättävää oli se, että katsojat oli kerätty nimenomaan netissä: Pihlajakadun tuhmat tädit -sarjaa ei nähty lainkaan perinteisessä TVssä.Tarina vapaalle vaihtavista Salkkari-naisista saattaa olla iso enne siitä, mihin televisio Suomessakin on menossa: Ensi vuonna entistä useampi suuri tuotanto nähdään ensin verkossa ja myöhemmin – jos lainkaan – perinteisessä televisiossa.että suomalaisten television katselu siirtyy perinteisistä kanavista vuosi vuodelta nettiin. Toistaiseksi varsinaisia nettiin tehtyjä kokonaisia ohjelmia tai sarjoja on Suomessa nähty vain vähän.Esimerkiksi Netflix tuottaa sarjoja suoraan verkkoon, mutta Suomessa sisältö on tehty pääasiassa perinteisen television ehdoilla.Juuri tämän kuvion muutoksesta on nyt ilmassa merkkejä.Salkkarit-spinoffin lisäksi verkkolähtöisen sisällön menestyksestä on tänä syksynä saatu merkkejä myös Ylellä.Esimerkiksi Kari Ketosen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Kari%20Ketosen ja Antti Luusuaniemen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Antti%20Luusuaniemen tähdittämän Luottomies-komediasarjaa on kaikkiaan katsottu Ylen Areenasta lähes miljoona kertaa, avausjaksolla katsojia on yli 200 000.”Se on tosi iso luku”, sanoo Ylellä asiakaskokemuksesta vastaava Jaakko Lempinen http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jaakko%20Lempinen Luottomies on tavallaan kuin tehty verkkoon. Kunkin jakson kesto on vain 9 minuuttia – vielä vähemmän kuin noin 20 minuuttia kestävissä Pihlajakadun tuhmien tätien jaksoissa.Luottomiestä on näytetty myös perinteisessä televisiossa, mutta katsojamäärät ovat Finnpanelin mukaan jääneet Areenan käynnistysten tasolle tai sen alle.Areenassa on syksyllä nähty myös toinen, yllättäväkin nettihitti. Norjalainen nuortensarja Skam on kerännyt 20 000–40 000 katsojaa per jakso, vaikka siitä ei ole näytetty mitään perinteisessä televisiossa.Merkit nettilähtöisen sisällön noususta ovat ilmassa, uskoo Elisan sisältöliiketoiminnasta vastaava johtaja Ani Korpela http://www.hs.fi/haku/?search-term=Ani%20Korpela Elisan tilaama Downshiftaajat-komediasarja oli vuoden 2015 suuria tv-hittejä.Sarjasta julkaistiin kuluvan vuoden joulukuussa uusia jaksoja, joiden suosio Korpelan mukaan on ollut vielä suurempaa kuin ykköskaudella.”Se on Elisa Viihteen selvästi suosituin sarja, suositumpi kuin esimerkiksi HBO:n sarjat”, Korpela sanoo.Yli 300 000 kuukausimaksua maksavaa Viihteen tilaajaa kerännyt Elisa ei kerro sarjojensa tarkkoja katsojalukuja.Yhtiö on kuitenkin tähän asti suosinut yhteistyömallia, jossa Elisa Viihteeseen tuotetut sarjat nähdään myöhemmin muualla, kuten Downshiftaajien ykköskausi Ylellä tänä syksynä.Sama toistuu ensi vuonna Suomen Konttori eli Office-sarjassa. Sami Hedbergin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Sami%20Hedbergin tähdittämän sarjan jaksot nähdään keväällä digivetoisesti Elisa Viihteessä ja myöhemmin syksyllä Nelosella.Korpelan mukaan Elisalta on luvassa lisääkin julkistuksia, mutta niitä hän ei vielä paljasta.”Sarjat kiinnostavat asiakkaita koko ajan enemmän”, hän kuitenkin sanoo.sisällöistä vastaavan Eerika Vermilän http://www.hs.fi/haku/?search-term=Eerika%20Vermil%C3%A4n mukaan Pihlajakadun tuhmia tätejä voi pitää eräänlaisena mittatikkuna sille, mistä nettivetoiset hitit nyt tulevat. Sekä Salkkarit että Ylen esittämä Skam vetoavat erityisesti nuoriin.”Draama- ja reality-sisällöt kiinnostavat selvästi eniten varsinkin nuoremmissa kohderyhmissä.”Mahdottoman kaukana ei ole sekään, että Suomessa nähtäisiin piakkoin vain verkkoon tehty reality-sarja.Esimerkiksi Nelosen kotimaisista ohjelmista Temptation Island Suomen kakkoskausi ja Hottikset keräsivät jo viidenneksen katsojistaan yhtiön Ruutu-palvelusta. Nelonen myös tuo jatkuvasti enemmän ulkomaisia ohjelmia katsottavaksi heti ulkomaisen ensi-illan jälkeen Ruutuun, vaikka ne esitettäisiin televisiossa paljon myöhemmin.Tätä kokeilee myös Yle: Sen hittisarja Sorjonen tuli katsottavaksi kokonaisuudessaan Areenaan, ja televisiossa jaksot nähtiin myöhemmin.MTV:n Vermilän mukaan onkin selvää, että tällainen verkossa nähtävä ensiesittäminen yleistyy.”Oikeastaan ei enää voi puhua perinteisestä tv:stä tai verkosta, kyse on ikkunointijärjestyksestä eli siitä, miten sisältö jaetaan eri alustoille.”Käytännössä siis kaikilla kanavilla suomalaiset näkevät vuonna 2017 luultavasti entistä useamman ohjelman ensin verkosta ja vasta myöhemmin televisiosta.Käytännössä myös entistä harvempi enää oikeastaan edes huomaa tätä.