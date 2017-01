Työpaikkailmoitus vuonna 1918: ”Juopot ja punaset älkööt hakeko tointa” – uusi näyttely avaa sodanjälkeisen Suomen ilmapiiriä

Kulttuuri

Työpaikkailmoitus

Esineitä

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Hertta%20Kuusiseen

Näyttely

Toisinajattelijat – Poliittisia helsinkiläisnaisia 1920–40-luvuilla. Näyttely avoinna 12.2.2017 asti. Virka-galleria. Helsingin kaupungintalo, Sofiankatu 1.