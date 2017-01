Yliopistoissa vallitsee syvä epätietoisuus siitä, mikä yliopiston tarkoitus oikeasti on

Kulttuuri

Kirjoittaja on arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori, joka tarkastelee Suomea ja maailmaa Edinburghista.

Koulutus­leikkauksista noussut kohu on alkanut vaimentua, mutta yliopistojen sisällä vallitsee syvä epätietoisuus siitä, mikä yliopiston tarkoitus oikeasti on. Onko se tuottaa valtiovallan strategisesti tärkeäksi määrittelemää tutkimusta ja auttaa elinkeinoelämää, vai saako puhdas perustutkimus ohjata yliopiston työtä? Onko tiede itseisarvoista vai määrittyykö sen arvo sovellettavuudesta?Toisinaan nämä tavoitteet yhdistyvät: syövän mekanismien ymmärtäminen on iso askel kohti toimivien syöpälääkkeitten kehittämistä. Usein, varsinkin kaupallisuuden astuessa kuvioihin, ne ovat kuitenkin ristiriitaisia. Tieteen peruslähtökohtana on avoimuus. Tulokset on julkistettava, jotta muut tutkijat voivat varmistua niiden oikeellisuudesta.Yritysmaailmassa oleellista on pitää tutkimustulokset vain niistä hyötyvän yrityksen yksityisomaisuutena. Tiede pyrkii ilmiöiden ymmärtämiseen arvottamatta tutkimuksen sovellettavuutta. Sumerin syntaksin tutkiminen on aivan yhtä tärkeää kuin englannin syntaksin tutkiminen, vaikka edellistä ei voi kaupallistaa konekääntämistä varten.ja elinkeinoelämän paine yliopistoja kohtaan on nykyään suuri. Vaikka juhlapuheissa yliopistojen sivistystehtävä ja puhtaan tieteen arvo nousevat helposti esille, arkielämässä tutkimusrahoitusta ohjaillaan vahvasti toisaalle, ja tutkimuksen yhteiskunnallinen ja erityisesti taloudellinen merkitys korostuu puhtaan tieteen kustannuksella.Samaan aikaan puhutaan paljon huippututkimuksesta, joka kansainvälisessä tiedekentässä määrittyy edelleen pitkälti sen puhtaasti tieteellisen arvon mukaan. Ei kansainvälistä tiedemaailmaa kiinnosta, hyötyykö jokin paikallinen yritys jossakin marginaalisessa yliopistossa tehdystä tuotekehittelystä. Korkeatasoiset tiedejulkaisut ovat edelleen kansainvälisen arvostuksen perusta, vaikka julkaisut käsittelisivät klassista arabialaista kirjallisuutta, jolla varmasti ei ole taloudellista sovellusarvoa.Suomalaisten yliopistojen kehittäminen vaatisi avointa ja rehellistä keskustelua, jossa myönnettäisiin, että kaikkea ei voi saada samaan aikaan, ei ainakaan samalla rahalla. Jos haluamme kansainvälisesti arvostettua huippututkimusta, rahoitusta on suunnattava puhtaaseen tieteeseen. Jos taas haluamme yliopistoista talouselämän vetureita, tai palvelijoita, moni korkeatasoinen mutta taloudellisesti tuottamaton tieteenala saa lähteä. Vain juhlapuheissa nämä tavoitteet ovat ristiriidattomia.Onneksi kyse ei sentään ole toisensa kokonaan poissulkevista vaihtoehdoista. Yliopistoissa voidaan tehdä samaan aikaan teoreettista perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta. Niin on aina tehty, ja niin kuuluukin tehdä. Yliopistojen on vain määriteltävä oma tavoitteensa: kuinka paljon haluamme suunnata resursseja kumpaankin. Molempia ei voi yhtä aikaa tukea maksimaalisen paljon. Tämä tavoite on myös lausuttava julki, juoksematta juhlapuheitten maailmaan, jossa kaikki on mahdollista yhtä aikaa.on myös säilytettävä riippumattomuutensa niin politiikasta kuin liike-elämästäkin. Riippumatta kulloisenkin hallituksen poliittisesta linjasta. Hallitukset tulevat ja menevät, yliopisto säilyy.Yhdestä erilaisten tiedenäkemysten edustajat ovat samaa mieltä. Yliopiston näivettäminen suurilla leikkauksilla ei ole oikea tie kehittää Suomen tiede-elämää, ajatellaanpa asiaa mistä näkökulmasta tahansa.