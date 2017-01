Yksi kirje syksyllä 1970 muutti suunnan –Pekka Aarnion elämäntyöksi tuli musiikki

Kolme nopeaa

Musiikkia huipulta





1 Erbarme dich -aaria J. S. Bachin Matteus-passiosta



”Sen pidemmälle ei länsimainen musiikki enää pääse.”



2 Jefferson Airplane: Somebody to Love



”Yksinkertaisuudessaan nerokas ja intohimossaan pakahduttava.”



3 Paul Robeson: I Dreamed I Saw Joe Hill Last Night



”Sadunomaisesti laulun päähenkilö, esittäjä ja tarina sulautuvat yhteen. Kuolematon tulkinta klassisesta työväenlaulusta.”