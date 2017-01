Kulttuuri

1. luku, jossa ensimmäiset asukkaat saapuvat

2. luku, jossa Suomi jakautuu osaksi Ruotsia ja ­Novgorodin valtakuntaa

3. luku, jossa Suomi on ­pitkään osa Ruotsia

4. luku, jossa Suomi on ­pitkään osa Venäjää

5. luku, jossa sortokausi nostattaa kansallistunnetta

6. luku, jossa Suomi itsenäistyy

7. ­luku, jossa talvisota ­yhtenäistää rikkinäisen kansan

8. luku, jossa Suomi hakeutuu länsileiriin